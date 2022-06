Pedrerol: "Percibo en el Real Zaragoza un sentimiento de que algo puede pasar y tiene que ser mejor"

Josep Pedrerol será el presentador del Partidazo de Youtubers 2 que se vivirá en La Romareda este sábado (19.00 horas, con la apertura de puertas una hora antes) y que ya lleva casi 14.000 localidades vendidas, lo que augura un gran ambiente para este evento organizado por DjMaRiiO, uno de los mayores creadores de contenido digital en España.

Ya no queda casi nada para la cita y el ambiente es excelente. Va a ser un éxito.

Ojalá, no estuve en la primera edición, pero al proponerme participar en esta segunda me hacía especial ilusión al ser en La Romareda. Viví un año en Zaragoza, a esa ciudad y a ese campo les tengo un cariño especial. Cuando me lo propusieron me daba igual lo que fuera a hacer, pero quería estar. DJMaRiiO hace una cosa muy guapa, bien montada y además es por una causa benéfica, así que hay que estar volcados.

¿Sabe jugar al FIFA?

No, soy un desastre. Y además no me gusta perder y cuando he jugado he perdido. Es como esquiar, la primera vez que fui me caí tres veces y ya no he vuelto. Me gusta ver los partidos del FIFA, cosas divertidas que montan los streamers y cómo lo hacen y lo cuentan. Hay muchos cracks en esa faceta y DjMaRiiO es uno de ellos.

Las maneras de comunicar el fútbol están cambiando mucho.

El Chiringuito lo sigue haciendo como lo hacía hace doce años, cambiando alguna cosa, pero manteniendo la esencia. Cuando empezábamos nos criticaban, nos decían que era una manera frívola de contar el fútbol, pero se ha demostrado con el tiempo que es una buena manera. Este programa a través de la interactividad y de mostrarnos como somos acercó a la gente a la televisión. El fútbol es pasión y el que no ha entendido eso no se ha sabido adaptar. El Chiringuito está en todas las plataformas y estoy encantado, estamos en el mejor momento de la comunicación, que permite acercarse a la gente más que nunca.

"El Chiringuito es el programa más periodístico de Europa. Hacemos un magacín que es informativo y que tiene también espectáculo. No podemos ser unos aburridos. El fútbol es un entretenimiento, pero hemos dado información, noticias increíbles"

Se trata de adaptarse y de evolucionar.

Sí, con los cambios tecnológicos que hay. Antes, cuando estabas en radio o en TV nadie te podía contestar, ahora tienes la ventaja o el inconveniente de que cualquiera te puede replicar. Estamos más cerca de la gente y eso es algo que a alguno le preocupa mucho. Creo que tenemos que encajar cuando nos pintan la cara llegado el caso. Yo estoy feliz, he vivido muchas etapas de la comunicación y ahora me encuentro con un equipo joven que está muy pendiente de esos cambios tecnológicos y eso es la clave para llegar a la gente de menos edad.

¿El Chiringuito es periodismo o espectáculo?

Para mí es el programa más periodístico de Europa. Hacemos un magacín que es informativo y que tiene también espectáculo. No podemos ser unos aburridos, si el periodismo solo puede ser sesudo y sosegado, pues no somos eso. El fútbol es un entretenimiento, pero hemos dado información, noticias increíbles, como la Superliga, el fichaje de Zidane, que Ramos se quería ir... Hay que valorar si es periodismo o no, y nosotros damos noticias teniendo la mejor redacción de España. El periodismo es dar información y comunicar de forma que la gente te escoja a ti y en nuestro caso la elección de los espectadores está muy clara.

"Hay cero de teatro en el programa. El fútbol es apasionante y debatimos como cualquiera lo haría en una familia o en un bar, pero no actuamos. Es que, además, la televisión te quita la careta muy rápido"

¿Qué hay de teatro en esa manera de comunicar?

Cero de teatro. Bueno, en una ocasión un veterano periodista vino al programa y estaba muy acalorado discutiendo y al llegar la publicidad me dijo ‘¿qué te ha parecido?’ Ya no volvió. El fútbol es apasionante y debatimos como cualquiera lo haría en una familia o en un bar, pero no actuamos. Es que, además ,la televisión te quita la careta muy rápido y si finges se te nota tarde o temprano.

Siempre ha hablado con mucho cariño de Zaragoza.

Hice el Servicio Militar allí, con 22 años, a finales de los 80 y estuve con Paco Ortiz y Ortiz Remacha durante un año, trabajando en Radio Zaragoza. Disfruté mucho de esa experiencia. La gente más elegante de España está en Zaragoza, lo digo siempre. Yo alucinaba. Vivía en la calle Miguel Servet y me lo pasé muy bien.

Ese Zaragoza estaba en Primera.

Recuerdo vivir la dimisión de Miguel Beltrán como presidente del Zaragoza (septiembre de 1988). La dimos en exclusiva de hecho. Después, el Zaragoza estuvo cerca de bajar y se formó el equipo de la Recopa con Víctor. Fue una buena época, con grandes jugadores.

"Confío en el cambio en el Zaragoza, creo que hay una posibilidad de que este equipo esté donde siempre ha merecido estar. Hacían falta gestores con ilusión y que sepan de esto y ya tocaba que los hubiera"

¿Cómo lo ve ahora, tras tantos años en Segunda?

Hay una esperanza, hablo con gente zaragocista, empezando por nuestro colaborador Christian Blasco, y me transmiten esa ilusión. Percibo en el Zaragoza un sentimiento de que algo puede pasar y tiene que ser mejor. Ha habido un cambio de propiedad y hay que esperar con la ilusión de que los nuevos gestores lo hagan bien. Y los que han llegado tienen experiencia en la gestión de clubs. Confío en el cambio en el Zaragoza, creo que hay una posibilidad de que este equipo esté donde siempre ha merecido estar. Confío, porque hacían falta gestores con ilusión y que sepan de esto y ya tocaba que los hubiera.

Se habla de aficiones sufridas, pero ninguna de la del tamaño del Zaragoza que esté sufriendo tanto.

Es verdad. Y además allí se vive el fútbol de una forma espectacular. He vivido partidos en La Romareda y me parece una afición increíblemente fiel y extremadamente dura. Bueno, dura no diría. Exigente, sí. En Canal + estuve 12 años por los campos de España, entrevistando a los dirigentes, a Alfonso Soláns padre, que era una maravilla. Qué personaje… La afición del Zaragoza era para mí de las más exigentes que vi, también me lo decían los jugadores, pero cuando eres tan fiel y apoyas al equipo tienes derecho a exigir. Ahora imagino que no lo es tanto, porque la situación está siendo más delicada y hay que proteger más al futbolista, la mentalidad ha cambiado, es el momento de animar más y ayudar. Seguro que la afición se ha adaptado a los tiempos.