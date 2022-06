Borja Sainz: "Le pongo un 6,5 a mi temporada en el Real Zaragoza"

Ponga nota a su temporada en el Zaragoza.

Pues le pongo un 6,5 sobre 10, creo que se ajusta a lo que he dado allí y he acabado satisfecho.

¿Con qué sensación se va?

Ha sido una experiencia que me ha hecho madurar bastante, a nivel personal yo creo que he estado bien, aunque siempre se puede dar más y te quedas con las ganas de haber aportado más goles y asistencias al equipo, pero me marcho contento. Ahora, a pensar en la siguiente temporada.

¿Tenía las expectativas más altas? ¿Pensaba que su aportación sería mayor?

Era mi primer año fuera de casa, no tenía esa experiencia y eso siempre cuesta, por la adaptación a un sitio nuevo. Poco a poco, con el transcurrir de la temporada, he ido a más, aunque claro que me costó un poco dar mi mejor nivel. Sin embargo, insisto en que en líneas generales estoy satisfecho.

32 partidos de Liga, solo 15 de titular y anotando tres goles. ¿Por qué cree que le costó tanto hacerse con un hueco en el once?

Eso es ya más una cosa para el míster, es el que decide. Yo me centré en dar lo máximo cada día y ponerle las cosas difíciles para elegir.

"El gol al Girona es un momento inolvidable, lograrlo además en La Romareda ante una afición que tanto nos ha animado. Es muy bonito para mí recordar ese tanto"

Su mejor momento llegó con aquel gol al Girona, la carrera y la vaselina al portero…

Sin duda, es un momento inolvidable, lograrlo además en La Romareda, ante una afición que tanto nos ha animado. Es muy bonito para mí recordar ese tanto. Pero de este año en Zaragoza, además de momentos como ese, me quedo con otras cosas, como por ejemplo los compañeros que he conocido, la piña que había en el vestuario y sobre todo ese aprendizaje, ese bagaje que he adquirido.

¿El momento más duro es aquel cambio en la segunda parte en Éibar tras salir al descanso?

Fue duro, sí, quizá el que más. Son cosas que pasan en el fútbol y que hay que aceptar. Nunca quieres que te saquen del campo cuando has entrado hace tan poco tiempo, pero no le doy vueltas.

"En el cambio en Éibar no hubo nada, ni el míster me lo explicó ni yo se lo pedí. Era su decisión. Es extraña, claro, pero se queda ahí, no pasó nada más"

Pero, ¿usted entendió ese cambio? ¿Hubo después algún reproche? JIM se limitó a decir que era una decisión técnica.

No hubo nada, ni él me lo explicó ni yo se lo pedí. No me tenía que dar esas explicaciones del porqué me cambió. Era su decisión. Es una decisión extraña, claro, pero se queda ahí, no pasó nada más.

¿Hasta qué punto ha madurado en esta etapa en Zaragoza?

Diría que bastante y no solo en el campo. Fuera me ha servido para muchas cosas, por esa experiencia de salir a vivir fuera, no conocía a nadie, tener ese paso de obligarte a conocer a alguien que te ayudara en el proceso es enriquecedor. Esas experiencias te valen mucho en la vida y creo que poco a poco he sabido adaptarme a esta situación.

¿Los que dicen que Borja Sainz tiene mucho potencial pero que le falta centrarse tienen razón?

Eso lo dicen desde el desconocimiento. La gente al final no sabe cómo soy y las cualidades que tengo. Eso lo sé yo y también lo sabe la gente de mi entorno.

No cree pues que su punto débil es la mentalidad.

No lo veo así, aunque es verdad que tengo 21 años y que debo aprender muchas cosas. Estoy en el camino de hacerlo.

¿Cuál ha sido el punto débil del Zaragoza esta temporada? ¿El gol?

Es evidente que nos ha costado bastante esa faceta, que hemos sido irregulares y que hemos empatado mucho, pero el equipo siempre ha dado la cara. Nos ha faltado regularidad en las victorias, eso es así.

"Había un grupo muy bueno, entrenaba con ellos cada día y creía en nuestras virtudes. Lo veía con posibilidades al Zaragoza de llegar al 'playoff', con capacidad para lograrlo"

¿Veía que había bloque para llegar al 'playoff'?

Es mi equipo, había un grupo muy bueno, entrenaba con ellos cada día y creía en nuestras virtudes. Lo veía con posibilidades, con capacidad para lograrlo, llegamos a estar cerca en alguna ocasión puntual, pero no nos dio.

¿Con quién ha hecho mejores migas en ese vestuario?

Sobre todo con 'Egu', Javi Ros o Adrián González, que se fueron a mitad de temporada, después con Chavarría, con Lluís, Narváez, Álvaro, Nano… Había un buen ambiente general.

¿Hasta qué punto se notaron esas bajas en enero en la dinámica de vestuario?

Son veteranos y han estado en muchas batallas, en muchos casos en Primera. Claro que se notan, aunque no perjudicó esa salida porque ellos eran buenos profesionales y sobre todo buenos tíos.

"Sé que han fichado a Carcedo y sobre todo sé que el Zaragoza es un gran club y va a tirar para adelante seguro. Este equipo para mí siempre será especial porque me he sentido muy bien tratado y a gusto"

¿Qué pinta le ve al proyecto del Zaragoza con la nueva propiedad?

No tengo ni idea, la verdad. Sé que han fichado a Carcedo y sobre todo sé que el Zaragoza es un gran club y va a tirar para adelante seguro. Este equipo para mí siempre será especial porque me he sentido muy bien tratado y a gusto, le deseo lo mejor.

¿Qué le depara su futuro?

Tengo un año más de contrato, vuelvo al Alavés para hacer la pretemporada y para hacerme un hueco. Mi idea siempre es jugar lo máximo y disfrutar. Lo que tenga que pasar ya se verá.