Sabin Merino cierra la puerta a salir

Llegó al Real Zaragoza en el último día del mercado de enero, con contrato hasta 2025 tras desvincularse del Leganés y sus primeros meses como zaragocista no han resultado ni de lejos lo esperado, a nivel de rendimiento ni por supuesto en los goles, faceta en la que no se ha estrenado, pero Sabin Merino, en estos momentos, tiene claro de que su sitio está en La Romareda, ahora a las órdenes de Juan Carlos Carcedo, y que se queda. El verano puede dar muchas vueltas, claro, pero en estos momentos su determinación es absoluta, ni contempla una salida en forma de cesión ni tampoco se le ha dicho que deba buscar se un destino, teniendo en cuenta que una rescisión de su contrato, con tres años más por delante y un salario de los más elevados de la plantilla, sería demasiado gravosa para un club que va a tener un límite salarial solo ligeramente superior al que tuvo la temporada pasada, en torno a los 7 millones según algunas estimaciones.

El fichaje de Sabin Merino no fue la primera opción en enero para Miguel Torrecilla, lugar que por ejemplo ocuparon Qasmi o Hoppe, aunque siempre tuvo un sitio destacado en la escala de preferencias y el Zaragoza lo pudo cerrar el último día de mercado, si bien la negociación estaba ya abrochada unos días antes. Tanto el director deportivo como Juan Ignacio Martínez tenían confianza ciega en lo que podía aportar el ariete vasco, que en su mejor temporada goleadora en Segunda en el Leganés firmó 9 goles y que en la actual, antes de su marcha a La Romareda, llevaba dos dianas en 14 partidos de Liga y en 483 minutos. En el Zaragoza ha jugado 909 en 16 choques del campeonato, 13 de ellos de titular, sin ver puerta y con un rendimiento y unas sensaciones que fueron de más a menos con el devenir del curso.

Sabin tiene confianza en remontar el vuelo en La Romarerda, en dar una mejor versión, sabiendo que la que ha ofrecido en esta pasada temporada ha estado lejos de lo esperado

Sin embargo, Sabin tiene confianza en remontar el vuelo en La Romarerda, en dar una mejor versión, sabiendo que la que ha ofrecido en esta pasada temporada ha estado lejos de lo esperado, tanto cuando ha jugado de 9 como las veces que JIM apostó por él entrando desde la banda. "Soy muy exigente conmigo mismo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y soy consciente de que, aunque he hecho buenos partidos, no ha sido nada destacable. Puedo aportar mucho más en todos los sentidos y ese es mi objetivo", decía en una entrevista a este diario el pasado 31 de marzo. Esa sensación de no llegar a su nivel se acrecentó aún más si cabe en el tramo final de curso.

"Si alguien te ofrece un contrato largo a mi edad es porque, realmente, ese club confía en ti. Y así lo sentía yo. Aparte de la tranquilidad y la continuidad que me proporcionaba, a veces un jugador necesita esa sensación de que están apostando por ti. Y yo la tuve desde el primer instante. Por eso no dudé", añadía en esa misma entrevista sobre su decisión de venir en enero. Con esa idea, de una apuesta tan clara de la entidad hacia él, se queda y quiere responder en esta segunda campaña de zaragocista.

Salario elevado

Con el final de las cesiones de Álvaro Giménez y Nano Mesa, que entre ambos suponían 900.000 euros en salarios asumidos de sus contratos con el Cádiz, Sabin Merino y Petrovic están en el escalón más alto de la plantilla, con fichas anuales que no andan lejos del medio millón de euros. El delantero, de 30 años y de Urduliz (Bilbao), no contempla además una salida en forma de cesión a Ligas de rango menor y por su cabeza solo pasa quedarse en España y en el Zaragoza.

Merino comenzó su carrera en la cantera del Athletic, en alevines, pero después pasó por el Danok Bat y hasta jugó en Estados Unidos, en el Javanon FC U17 de Kentucky, antes de regresar a ese club bilbaíno y después al Athletic previa cesión al Basconia. Debutó de la mano de Ernesto Valverde con el conjunto rojiblanco, tras una gran temporada con el filial en la 14-15 (17 goles en Segunda B), el 23 de agosto de 2015 ante el Barcelona y ese curso hizo su mejor año en el primer equipo, con 5 goles en 22 partidos. Se marchó al Leganés en 2018 y al Deportivo en enero de 2020, en una recta final de esa temporada en la que anotó 5 dianas que no evitaron el descenso gallego y la aplicación de una cláusula tras el mismo para que regresara a Butarque en el verano y permanecer allí un año y medio antes de fichar por el Zaragoza.