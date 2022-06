Juanjo Narváez, el sueño de un millón de euros

El verano pasado, el Real Zaragoza tasó a Juanjo Narváez en 4 millones de euros. Le quedaban entonces dos cursos de contrato y había vivido una primera temporada tras llegar libre desde el Betis con altibajos, pero con buenos números, con un inicio deslumbrante para ser el sostén ofensivo y un tramo final de menor nivel. En el curso recién acabado su rendimiento ha caído, con solo dos dianas por las 9 de su año de debut, pero sigue teniendo cartel y el sueño del Zaragoza es poder obtener por él en torno a un millón de euros por un traspaso que es la única realidad que se contempla.

A Narváez le queda un año de contrato. No se le ha ofrecido la renovación y tampoco le va a llegar por una cuestión de pura lógica. Su salario en su primer año era de 300.000 euros más objetivos y subía en las temporadas siguientes, llegando al máximo en la que va a comenzar, en la última, con en torno a 400.000. Su ficha es alta, su nivel no ha sido el esperado, su deseo es jugar en Primera y tiene el suficiente cartel como para pensar en un traspaso, además de un innegable nivel que en el Zaragoza ha aparecido a ratos. Ahora mismo, el club no contempla darle la carta de libertad y la idea es buscar un traspaso, con esa cifra de un millón que se podría dar con objetivos de por medio, aunque no es sencillo.

El verano pasado, el club aragonés rechazó una oferta del Elche de dos millones que con objetivos fáciles llegaba a los tres. Había división de opiniones con esa salida, pero se temió la contestación social de la venta y se valoró su capacidad goleadora.

Narváez, mientras, está tranquilo. Si no hay acuerdo y no puede salir, cumplirá su contrato y se irá libre dentro de un año, algo que el Zaragoza ni se plantea. El verano pasado, el club aragonés rechazó una oferta, no oficial, pero sí en firme, del Elche de dos millones que con objetivos fáciles de lograr llegaba a los tres. Había división de opiniones con esa salida, pero se temió la contestación social de la venta y se valoró la capacidad goleadora del colombiano. Narváez, con esa idea de salir más que fija, comenzó el curso a gran nivel, también en pretemporada, sabiendo que estaba en el escaparate, pero el Zaragoza no bajó de los 4 millones y el traspaso no se dio.

El Granada de Nico

El Elche, donde su gran valedor, Nico Rodríguez, se marchó al finales de agosto, antes del cierre del mercado, no va a volver a por él, aunque ese director deportivo está ahora en el Granada, recién descendido a Segunda, una pista clara del club que puede aparecer en escena. En todo caso, el deseo del ariete colombiano es jugar en Primera y en su entorno se asegura que ya se manejan ofertas para jugar en ese escenario, más en el extranjero que en España. Con ese contexto, la carta de libertad para el ariete tras rescindir no se contempla. Al menos a estas alturas de verano.

El futbolista, con 27 años y que cambió de agencia de representación hace 11 meses para integrarse en Wasserman, tiene mercado por edad, prestaciones y nivel futbolístico. Firmó por el Zaragoza tras desvincularse del Betis en el verano de 2020, por tres años y con una cláusula de ocho millones de euros (20 si se hubiera subido). El club verdiblanco, por cierto, conserva todavía un 20% de su pase.

En la temporada actual arrancó a gran nivel ya en verano, con la posibilidad factible de su salida, y en las primeras jornadas, pero luego su nivel bajó lastrado por molestias

Juanjo Narváez tuvo un comienzo de etapa en el Zaragoza a gran nivel. El ariete colombiano sostuvo al Zaragoza en ataque hasta enero en la 20-21, con siete goles, y se puso en un escaparate que hizo llegar la mencionada oferta invernal del Elche. Desde ese primer canto de sirena su nivel bajó para acabar con nueve dianas el curso, aunque siendo más que fijo, con 42 partidos, 40 de titular. En la temporada recién acabada arrancó a gran nivel ya en verano, con la posibilidad factible de su salida, y en las primeras jornadas, pero luego su nivel bajó lastrado por molestias, de la espalda primero y musculares después, con una lesión en el cuádriceps a finales de octubre. Ha jugado en 34 partidos, con solo 21 de titular y 2.157 minutos y el último gol de los dos que hizo lo firmó del 16 de octubre ante el Málaga para rubricar una campaña mucho más irregular que en su primera como zaragocista.

Jair, con ofertas

El otro futbolista que acaba la próxima temporada y por el que se podría plantear obtener un traspaso es Jair Amador, que tiene propuestas de Bélgica, la que más le seduce, Turquía o Israel, además del interés de equipos españoles. Alguna de esas ofertas incluye traspaso, que sería bajo al quedarle un curso y tener 32 años, pero el Zaragoza está con la idea fija de no facilitar traspasos de sus jugadores fundamentales y Jair lo ha sido en este curso.