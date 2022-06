El Real Zaragoza comunica a Javi Ros que debe buscarse destino

Javi Ros ya sabe por boca del club, en concreto del director deportivo Miguel Torrecilla, que debe buscar una salida en este verano y que el Real Zaragoza le facilitará la misma porque no se cuenta con el futbolista navarro, de regreso de su cesión en el Amorebieta, donde ha tenido mucha presencia de minutos y ha demostrado que está recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en la temporada 19-20 y que le mantuvo también en la 20-21, en la segunda vuelta, haciendo un plan de recuperación específico.

El deseo de Javi Ros, de 32 años, es cumplir el año de contrato que le resta, ya que acaba en 2023, y su salida, parea la que de momento no cuenta con ofertas, sería mediante una rescisión de su contrato, negociando con el club los emolumentos del mismo. En todo caso, el dese de Ros es tener la oportunidad de convencer a Juan Carlos Carcedo durante la pretemporada, aunque el club ha sido bastante claro con su caso y le ha pedido que se busque destino.

El futbolista, segundo capitán del equipo y con una clara ascendencia en el vestuario, se marchó en enero, a finales, tras no contar para JIM, que solo le dio minutos en el tramo final de los compromisos coperos ante el Mensajero y en el Burgos. En el Amorebieta ha jugado en 16 partidos, 11 de ellos de titular, condición que ha mantenido en el tramo final de curso, con 887 minutos en el conjunto vasco. Javi Ros aterrizó aún con Narcís Juliá en la dirección deportiva en la revolución que se hizo en enero del 2016 tras la llegada de Lluís Carreras. Renovó hasta 2018 en junio de ese año 2016, después hasta 2020 y, antes de expirar ese tercer contrato, lo hizo hasta 2023. En total, ha jugado 160 partidos oficiales con el Zaragoza, con 14 goles y las temporadas que más encuentros disputó fueron la 18-19 con 33 y la 16-17 con hasta 39.

En la medular zaragocista hay un claro exceso de jugadores, con hasta 10 futbolistas y sin contar a James Igbekeme, que debe regresar a finales de diciembre de su cesión al Columbus Crew de la MLS, aunque lo más probable es que rescinda si el equipo norteamericano no ejecuta la opción de compra. Francho está a punto de renovar, Jaume Grau es fijo, Zapater va a seguir un año más y con Vada y Eugeni se cuenta, aunque no es descartable que el argentino busque una salida en este verano, pero la idea del club es que formen parte de la plantilla ambos. Mientras, regresan tras cesión el propio Ros, Bikoro (Hércules), Buyla (Nástic) y Marc Aguado (Andorra). Bikoro rescindirá, con Buyla aún no se ha hablado puesto que todavía no ha acabado la temporada, ya que el Nástic se juega el ascenso a Segunda ante el Villarreal B este sábado, pero no seguirá con total seguridad, con una rescisión como camino probable.

Mientras, el Andorra desea seguir contando con Aguado con una nueva cesión en principio, aunque en el club del Principado no se descartaría incluso acometer su fichaje. El caso más peliagudo es el de Petrovic, con un año más y con unos emolumentos en el escalafón más alto de la plantilla y un rendimiento discreto. El serbio, con un año más de contrato, puede verse obligado a buscar un equipo y desde luego el Zaragoza no lo ve con malos ojos ese adiós.