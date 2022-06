Bikoro negociará en breve su rescisión con el Real Zaragoza

El centrocampista ecuatoguineano Federico Bikoro dejará de ser jugador del Real Zaragoza en breve, antes del próximo 30 de junio, ya que el futbolista, que ha estado cedido en el Hércules en esta última temporada, negociará la rescisión del año de contrato que le resta a partir de la próxima semana porque sabe desde que terminó la temporada a finales de mayo y antes de irse con su selección para los partidos ante Túnez y Libia, sin lograr el ascenso al caer en el playoff de ascenso a Primera RFEF ante el Unión Adarve, que no cuenta en el Real Zaragoza. Su destino, una vez logre la rescisión de su contrato, puede estar precisamente en el conjunto alicantino, que lo firmaría en propiedad.

El centrocampista ecuatoguineano, de 26 años, fichado en febrero del 2019 con la carta de libertad del Teruel y con contrato en vigor hasta 2023, solo ha jugado un partido de Copa, ante el Socuéllamos en su etapa zaragocista, con Víctor como técnico. En la 19-20 estuvo cedido en la segunda vuelta en el Badajoz y el curso pasado en el Numancia primero y en el Badalona después, donde sí tuvo más continuidad que en Soria. En este curso ha jugado en 21 partidos de Liga, con tres goles, en 19 de ellos de titular y en uno más de promoción de ascenso.

Sus continuas llamadas con la selección de Guinea Ecuatorial y la expulsión en Buñol tras insultar al colegiado que le supuso 5 partidos de sanción le han privado de mayor continuidad en el Hércules, aunque el club ha acabado satisfecho de su nivel y es la vía que tiene más abierta como destino el jugador, que en el Zaragoza tiene el salario mínimo de Segunda, una ficha que se ha ido cubriendo en las cesiones que ha ido teniendo.

De los cedidos, Bikoro y Javi Ros ya saben que tienen que buscarse destino, el Zaragoza aún no ha hablado con Marc Aguado y con Clemente, aunque los dos podrían empezar la pretemporada y después decidir sobre una salida que en el caso del hijo de Xavi Aguado está muy clara en el interés que tiene el Andorra en él para que siga en el club del Principado, recién ascendido a Segunda. Mientras, Larra empezará la pretemporada y se decidirá sobre él, aunque es un jugador del gusto de Carcedo, y Luis Carbonell también comenzará con el equipo a la espera de decidir si sale de nuevo cedido o está a caballo entre el filial y el primer equipo, situación que el meta Juan Carlos Azón también apunta a vivir, aunque solo le queda un año y el Betis se ha interesado por él para su filial.

Con Buyla no se ha hablado aún al no haber terminado la temporada, ya que está pendiente del playoff con el Nástic para subir a Segunda este sábado ante el Villarreal B. Tenía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso y si jugaba el 60% de los partidos, cifra que no alcanza. Es muy factible que rescinda y el Nástic está interesado en ficharlo con la carta de libertad.