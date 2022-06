Media docena de fichajes como máximo en el Real Zaragoza

El paso de los días con la llegada de la nueva propiedad encabezada por Jorge Mas ha minimizado, de momento, los aires de cambio en la SAD y también en la plantilla del Real Zaragoza, donde no se espera un verano demasiado agitado en los refuerzos y sí en las salidas, ya que hay hasta 32 jugadores en dinámica de primer equipo si ahí se incluye a Puche, de más que probable contrato y también está en esa cifra James, cuya cesión en la MLS acaba en diciembre, por lo que su regreso, que apunta a no producirse, solo sería un problema a mitad de temporada. Ese exceso de carga en el vestuario, el escaso aumento salarial, que obliga a no tirar en demasía de las indemnizaciones, y la convicción de que la plantilla tenía más cosas de las que dio hacen pensar en no más de media docena de fichajes, aunque solo para hacerles hueco debe haber como mínimo una docena de salidas en este verano.

Una trituradora en el banquillo El esfuerzo del club en los fichajes se centra en el ataque, donde se espera a tres futbolistas ofensivos que marquen la diferencia, dos delanteros, un 9 más posicional y otro con más movilidad, y un extremo. Esos tres futbolistas ocupan un lugar prioritario con el Atlético de Madrid como objeto de miras y en segundo y más difícil lugar el Villarreal. Sergio Camello, cedido en este curso al Mirandés, es el sueño y el futbolista en el que más se trabaja, con Iván Romero (Sevilla Atlético) como una de las alternativas y otras que pueden llegar también de otros clubs con los que la nueva propiedad tiene sinergias. Rodrigo Riquelme, también del Atlético y más difícil que su compañero o Giuliano Simeone, con el mismo equipo, una opción que apunta a tener peso como estuvo a punto de cerrarse en enero, son otras posibilidades encima de la mesa. Dos delanteros, uno más estático y otro con más movilidad, y un extremo centran el trabajo de Sanllehí y Torrecilla. Son los tres refuerzos para dar el salto de calidad Con esos tres jugadores de ataque, tras las salidas para regresar de sus cesiones de Borja Sainz, Álvaro y Nano Mesa, el objetivo es paliar la escasez de pólvora del equipo, traducida en 39 goles en la pasada temporada. El adiós de Ratón, con la idea fija en marcharse, obliga a traer a un portero y un central está a expensas de la decisión con Clemente, si sale o no de nuevo cedido tras regresar de su paso por el Sanse. Un último refuerzo llegaría en la medular si Sanllehí y Torrecilla son capaces de aligerar peso en el medio, que no va a ser sencillo. La meta, con el adiós de Ratón, tal y como él desea, es la otra prioridad. Podrían llegar un central dependiendo de Clemente y un medio en función de las salidas que haya Luego, obviamente, puede haber más llegadas en función de las salidas de jugadores importantes, pero no parece que se vayan a dar muchas. El Zaragoza ha cerrado la puerta con renovaciones de por medio a Francho, ya firmado, Azón, que está al caer, y Francés. Tampoco facilitará la salida a Jair, con ofertas en firme del extranjero, Chavarría o Bermejo, estos dos últimos también llamados a negociar para mejorar sus contratos, aunque sus casos no son tan prioritarios ni tan inamovibles como los de los canteranos. En todo caso, con Chavarría y Bermejo la idea es mejorar sus emolumentos y que continúen en el Zaragoza. Para hacer hueco a esos fichajes el Zaragoza debe dar no menos de una docena de salidas, o en algunos casos soluciones, en su excedente de futbolistas. Vuckic, cedido en el Rijeka, tiene pactada la rescisión y no regresará y con James hay que esperar a diciembre. Ratón saldrá tras desvincularse y lo mismo hará Bikoro. Con Jannick Buyla, con el que había una opción de compra de 150.000 euros si el Nástic subía y disputaba el 60% de los minutos (ninguna de las dos condiciones se ha dado), se negociará la rescisión y Marcos Baselga se marchará cedido tras estar en el Zamora. Tanto Bikoro como Buyla están en el mínimo de Segunda y sus indemnizaciones no son elevadas. Con la opción de que Puche tenga contrato, el Zaragoza se encuentra con 32 jugadores, por lo que debe encontrar acomodo a no menos de doce futbolistas A Javi Ros también se le ha comunicado que no cuenta tras su cesión al Amorebieta y está a la espera de hablar con el club Marc Aguado, al que el Andorra quiere volver a tener a toda cosa, ya sea cedido, lo que obligaría a ampliar su vínculo, que acaba en 2023, o hasta traspasado. El Zaragoza debe tomar una decisión con el meta Azón, que regresa tras su cesión al Tarazona, y Carbonell, de vuelta de su paso por el juvenil del Madrid, y los dos llegan en dinámica del primer equipo, aunque podrían tener ficha del Deportivo Aragón. En el caso de Azón, solo le queda un año más y, si sale, lo hará con una desvinculación de por medio. Narváez y Petrovic Larra y Clemente cuentan de momento, aunque no se descarten sus salidas en este verano, más en el caso del central y Narváez está en el escaparate con el sueño de poder obtener hasta un millón de euros por su traspaso. El colombiano es la venta que se desea hacer, aunque muy condicionada por el año de contrato que le resta. Con Petrovic su alto salario y su bajo nivel le colocan en la rampa de salida y la pretemporada marcará el grado de recuperación de Vigaray, aunque si al final las noticias no son las mejores no parece probable que se fiche a un lateral derecho, una posición bien cubierta entre el primer equipo (Gámez y Francés), el retorno de Larra y la cantera, empezando por Ángel López.