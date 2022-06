El Granada, factible vía para Juanjo Narváez

El Granada, recién descendido a Segunda, puede ser la vía de salida para Juanjo Narváez, ya que está pendiente de la 'Operación Salida' tras ese descenso, en la que están los exzaragocistas Luis Suárez, que se irá traspasado del conjunto nazarí, y Soro, que tiene alguna opción más de quedarse, pero va a reforzar seguro su línea de ataque y tiene en el colombiano a una de sus grandes preferencias. Con un año más de contrato, sin una oferta para renovar y con el sueño por parte del Real Zaragoza de obtener en torno a un millón de euros por su traspaso, la salida de Narváez en este verano parece más que ineludible.

El futbolista desea jugar en Primera y ese ha sido su objetivo en el último año y medio, con hasta dos ofertas del Elche, en enero de 2021 y en el pasado verano, rechazadas por el Zaragoza, la segunda de ellas de hasta 3 millones con objetivos, pero la entidad zaragocista pidió cuatro. El gran valedor de esa apuesta para el club ilicitano era Nico Rodríguez, que desde el final del mercado de verano el curso pasado salió del Elche y ahora es el nuevo responsable deportivo del Granada tras ese descenso. Narváez tiene posibilidades de jugar en la élite en el extranjero, pero la alternativa del Granada no le desagrada en absoluto, aunque seguiría en la categoría de plata.

El club andaluz no llegaría a ese millón de euros y plantearía una oferta por menos de la mitad de esa cifra, aunque le añadiría objetivos en caso de ascenso a Primera y no andaría lejos de esa cantidad siempre que se diera ese retorno a la élite. El 20% del pase del delantero es del Betis. A Narváez, que llegó para la 20-21, solo le queda un año de contrato y sus emolumentos suben cada temporada, en la que va a empezar rondan los 400.000 euros más bonus, una cantidad elevada y que el Zaragoza no va a superar en caso de proponerle una renovación, algo que no ha hecho y previsiblemente no hará. Así, la salida del ariete, algo también deseado por él, es más que probable en las próximas semanas.

Con mercado

El futbolista, con 27 años y que cambió de agencia de representación hace 11 meses para integrarse en Wasserman, tiene mercado por edad, prestaciones y nivel futbolístico. Firmó por el Zaragoza tras desvincularse del Betis en el verano de 2020, por tres años y con una cláusula de ocho millones de euros (20 si se hubiera subido).

Juanjo Narváez tuvo un comienzo de etapa en el Zaragoza a gran nivel. El ariete colombiano sostuvo al Zaragoza en ataque hasta enero en la 20-21, con siete goles, y se puso en un escaparate que hizo llegar la mencionada oferta invernal del Elche. Desde ese primer canto de sirena su nivel bajó para acabar con nueve dianas el curso, aunque siendo más que fijo, con 42 partidos, 40 de titular. En la temporada recién acabada arrancó a gran nivel ya en verano, con la posibilidad factible de su salida, y en las primeras jornadas, pero luego su nivel bajó lastrado por molestias, de la espalda primero y musculares después, con una lesión en el cuádriceps a finales de octubre. Ha jugado en 34 partidos, con solo 21 de titular y 2.157 minutos y el último gol de los dos que hizo lo firmó del 16 de octubre ante el Málaga para rubricar una campaña mucho más irregular que su primera como zaragocista.