A vueltas con la delantera

La parcela ofensiva acapara la atención del Real Zaragoza, consciente de la necesidad de remodelar en profundidad una zona que lleva dos temporadas consecutivas haciendo aguas. Allí, en la delantera, solo Iván Azón cumplió con creces la pasada campaña, de ahí que el canterano se haya ganado ser un pilar básico del equipo. Su renovación, ya con el prometido 9 en la espalda, es solo cuestión de tiempo.

Junto al aragonés, Sabin Merino es el otro delantero con contrato que, en principio, continuará en la escuadra blanquilla. El vasco, con tres años más de contrato, está decidido a seguir y el club, de momento, no se plantea otra cosa.

Pero, con Nano Mesa y Álvaro Giménez de vuelta a Cádiz tras su cesión, y con Narváez de nuevo en la rampa de salida, el Zaragoza centra sus esfuerzos en reforzar su vanguardia. Se trabaja en la adquisición de dos delanteros de distinto perfil y al menos un extremo con el objetivo de incrementar el pírrico caudal ofensivo exhibido en los dos últimos ejercicios en los que el Zaragoza ha padecido una sequía anotadora histórica personificada en la inoperancia goleadora de cuatro fichajes: Toro Fernández, Vuckic, Sabin Merino y Álex Alegría, capaces de anotar entre todo solo un gol.

Ahora, el Zaragoza tiene un objetivo prioritario tan claro como complejo. El atlético Sergio Camello es el gran deseado para comandar el ataque zaragocista. El punta, que realizará la pretemporada a las órdenes de Simeone, asume que volverá a ser cedido pero sigue empeñado en jugar en Primera División, lo que aboca al Zaragoza a buscar alternativas, eso sí, sin rendirse.

Es ahí donde surgen los nombres del sevillista Iván Romero, que saldrá cedido, o del bético Raúl García de Haro, por el que el Zaragoza ha preguntado al club andaluz. El delantero, de 21 años y 1,92 de altura, ha renovado recientemente con el Betis hasta 2025 y es un consumado goleador. De hecho, los 33 tantos marcados entre las campañas 2019-2020 y 2020-21 con el filial verdiblanco fueron determinantes para que el equipo firmara dos ascensos consecutivos. La pasada campaña marcó seis dianas en 33 partidos con el Betis B, al que no pudo ayudar a esquivar el descenso a Segunda RFEF. El Mirandés es otro de los numerosos pretendientes que han preguntado por el jugador al Betis o a sus representantes. Giuliano Simeone, del filial del Atlético, vuelve a ser opción después de que estuviera a punto de llegar el pasado mes de enero.

Rubio, al filial

El que parece no contar para el primer equipo es Raúl Rubio, al que el club quiere como referencia ofensiva del filial en Segunda RFEF. El Real Zaragoza activará la opción de prórroga de su contrato por una temporada más para que el atacante siga en el Deportivo Aragón pero aún no se plantea su futuro más allá. En cualquier caso, el jugador, que ya rechazó al Huesca B el pasado verano para cumplir su sueño de jugar en el Zaragoza, quiere realizar la pretemporada con el primer equipo y tratar de convencer a Carcedo. Cree que, tras marcar 19 goles con el Aragón, se lo ha ganado. Además, al dejar de ser sub-23, no podría regresar al filial en caso de jugar algún partido con el primer equipo, donde el jugador y su entorno aspiran a consolidarse.

Tampoco cuenta Haris Vuckic, que este martes comenzó la pretemporada en el Rijeka croata, confirmando, como avanzó este diario, que la opción que el club croata ha ejecutado la opción que tenía para hacerse con el esloveno y, por consiguiente, no regresará a tierras aragonesas. El delantero, autor de once tantos con el Rijeka, aseguró que quiere ser «el líder y ayudar a los más jóvenes». Vuckic, de 29 años, reiteró su deseo de ejercer un papel relevante en el equipo, que disputará la próxima edición de la Conference League. «He pasado por varios clubs y, aunque solo tengo 29 años, soy el mayor de mis compañeros», apuntó el ariete, al que le restaba un año de contrato con el Zaragoza que no cumplirá.