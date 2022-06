Clemente y Jannick Buyla volverán a salir cedidos del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya ha comunicado Enrique Clemente y a Jannick Buyla que volverán a salir cedidos en la próxima temporada y que no tienen opciones de quedarse en el primer equipo. A los dos les quedan dos años de contrato, hasta 2024, y el club no contempla la rescisión sino otra salida a préstamo. Sus casos son idénticos al de Marcos Baselga, que también se irá de nuevo a préstamo tras estar en el Zamora.. En el caso del central, su salida conlleva la apuesta del club por buscar un cuarto defensa que se una a Francés, Jair y Lluís López, una opción que pasa a ser prioritaria para Torrecilla y Sanllehí en este mercado de fichajes.

Clemente ha regresado al Zaragoza tras seis meses de cesión el la Real Sociedad B, que tras el descenso decidió no ejecutar la opción a coste cero por el central zaragozano. Antes de irse al Sanse, Clemente renovó hasta 2024 con unos emolumentos que están en torno a los 140.000 euros, en el tercer escalón de la plantilla zaragocista. Hasta enero, su salario estaba en el mínimo de Segunda. Su sitio está de nuevo en un Segunda tras dos cesiones consecutivas, al Logroñés y al Sanse. En el filial de la Real ha jugado en 16 partidos, 14 de ellos de titular y 1.293 minutos. En principio, la idea es que ya no haga la pretemporada salvo que el Zaragoza no haya logrado ese refuerzo para el eje, aunque todo apunta a que Clemente empezará la preparación estival en otro destino de Segunda.

El defensa de la cantera, de 23 años y que llegó a ser internacional sub-21, subió al primer equipo a principios de la temporada 19-20, y antes, cuando se lesionó en la rodilla jugando con el Deportivo Aragón en octubre del 2018, se le hizo contrato con el Zaragoza, al que llegó en alevines para convertirse en uno de los jugadores emblema de la entidad en su cantera, rechazando durante años el interés de clubs importantes para ficharlo. En el verano de 2020, el club valoró la necesidad de una cesión para que ganara minutos y tuvo una oferta del Barcelona B, una cesión con opción de compra de 2,5 millones, pero el futbolista priorizó jugar en Segunda. Se marchó a la UD Logroñés para regresar el verano pasado y no tener minutos con Juan Ignacio Martínez y decidir en enero su salida al Sanse tras renovar hasta 2024.

También Jannick Buyla sabe que el Zaragoza no cuenta con él y que debe volver a salir cedido tras dos préstamos consecutivos, al UCAM de Murcia y al Nástic. El Zaragoza, pese a que el futbolista está en el mínimo salarial de Segunda, no puede afrontar su rescisión y saldrá a préstamo de nuevo, con el Nástic otra vez interesado. Su destino está en la Primera RFEF tras haber jugado 26 partidos oficiales con el conjunto catalán, 23 de ellos de Liga. El Nástic tenía una opción de compra obligatoria por 150.000 euros en caso de ascenso y de que Buyla jugara el 60% de los minutos y ninguna de esas condiciones se ha cumplido.

Buyla, internacional por Guinea Ecuatorial y de 23 años, entró en la Ciudad Deportiva en el Alevín A y tuvo contrato del primer equipo en el verano de 2020. En el inicio de esa temporada 20-21 fue importante para Baraja, pero su expulsión en Alcorcón fue el principio del fin para verse obligado a salir en enero al UCAM, cesión a la que ha seguido la del Nástic y a la que ahora tendrá un tercer préstamo seguido.