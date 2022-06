El Real Zaragoza quiere renovar a Marc Aguado y que haga la pretemporada con Carcedo

El futuro de Marc Aguado no acaba de estar claro. El Real Zaragoza ya ha movido ficha y ha trasladado al jugador su deseo de renovar un contrato que expira en 2023 y que realice la pretemporada a las órdenes de Juan Carlos Carcedo. Pero el club aragonés no garantiza que Marc se quede en el primer equipo, lo que envuelve el futuro del mediocentro en cierta incertidumbre.

Porque el deseo de Marc, hijo del legendario exjugador Xavi Aguado, es quedarse en el Real Zaragoza, pero es consciente de la dificultad de disfrutar de minutos en un equipo plagado de futbolistas en su puesto con el consiguiente riesgo de frenar una progresión que en las dos últimas temporadas se ha acelerado merced a sus extraordinarias temporadas en el Andorra, con el que ha logrado el ascenso a Segunda División. Además, el 4-2-3-1, sistema preferido por Carcedo, resta opciones a los mediocentros.

Marc Aguado, cuyo perfil es similar al de Jaume Grau, gusta mucho en el Zaragoza, que no está dispuesto a perder de vista al canterano, al menos, hasta que el nuevo técnico lo tenga a sus órdenes. Sin embargo, la entidad aragonesa no tiene claro todavía que tenga hueco en la primera plantilla o, al menos, no lo asegura. Mientras, el Andorra espera al zaragozano, al que ya ha transmitido, a través del entrenador Eder Sarabia, que será pieza clave en el equipo en la categoría de plata.

El Andorra espera a Marc, al que, incluso, estaría dispuesto a firmar en propiedad si tuviera la oportunidad, pero no es el único. La gran temporada del canterano en el Principado ha despertado el interés de numerosos clubs de Segunda, entre ellos el Mirandés, el Albacete o el Ibiza.