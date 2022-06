Yarza: "No cobraré por mis acciones hasta que el Real Zaragoza esté en Primera"

El exconsejero del Real Zaragoza, Fernando de Yarza López Madrazo aseguró este jueves en 'Cope Zaragoza' que ha vendido sus acciones, el 13,46% que tenía, pero que “no las cobraré hasta que el Zaragoza esté en Primera por un compromiso explícito que hago en enero para reactivar la operación” de compra por parte del grupo inversor que encabeza Jorge Mas. El precio fijado por esas acciones es de medio millón de euros, el mismo que tenían otros accionistas principales minoritarios. Además, también confirmó la intención de Luis Carlos Cuartero de marcharse de la entidad en las próximas semanas.

“Raúl (Sanllehí) le ofreció seguir vinculado con el club, pero Luis Carlos ya se quería marchar cuando hicimos la operación (julio de 2014) y se lo pusimos como condición obligatoria que siguiera. Estamos en un momento de transición. En las próximas semanas Cuartero cumplirá su deseo de dar por finalizado su ciclo en el Zaragoza y seguirá siendo un zaragocista más”, aseguró el exconsejero zaragocista, que dijo que tanto Cuartero como el expresidente, Christian Lapetra, que dimitió en febrero, habían hecho una labor “descomunal e ingrata” y que elogió al nuevo al director general ejecutivo de la entidad: “Es un lujo tener una persona como Raúl, es un profesional y de los tres mejores gestores que hay en España”, dijo, además de reconocer que el control económico de LaLiga asfixia al Zaragoza pese a “la importante aportación que se ha hecho”.

"El pacto que se establece es que vendo y no cobro hasta que el Zaragoza esté en Primera y que Juan sigue en el proyecto, contra su voluntad inicial, y ha tenido la responsabilidad de quedarse al haber traído a esta gente”

Sobre el proceso de venta, culminado con el traspaso de las acciones de la familia Yarza, de Carlos Iribarren y del máximo accionista, César Alierta, aseguró que “Jorge Mas nos pide a Juan y a mí que nos quedemos, que él considera importantísimo que haya arraigo local. Yo les digo que mi etapa ha terminado. El pacto que se establece es que vendo y no cobro hasta que el Zaragoza esté en Primera y que Juan sigue en el proyecto, contra su voluntad inicial, y ha tenido la responsabilidad de quedarse al haber traído a esta gente”.

Forcén queda así integrado en Real Z LLC, la sociedad que, tras la ampliación de capital de 14,6 millones que se aprobará el 27 de junio, pasa a ser la mayoritaria de la entidad, con más de un 97% de las acciones, 20,4 de los 20,93 que será el capital social de la SAD. “Por lo que sé, Juan deja de ser accionista directo del Zaragoza y permuta sus acciones por acciones del vehículo, de la sociedad compradora, que pendiente del reajuste va a tener un 97% del capital. Se integrará en esa sociedad", añadió.

"La conducta de los mexicanos me pareció infame, lo que quería ese grupo era reventar la otra opción y quedarse el Zaragoza sin ponerlas. Y ese grupo tuvo una corte de personas y medios que los jalearon”"

Yarza también tuvo palabras muy críticas con el Grupo Orlegi, que ahora está cerca de entrar en el Sporting de Gijón y que negoció la compra del Zaragoza. “Fueron la oferta fantasma, el bluf con el que me llevé una decepción muy grande, aunque siempre defendía que había una presunta oferta y otra en firme. La conducta de los mexicanos me pareció infame, lo que quería ese grupo era reventar la otra opción y quedarse el Zaragoza sin ponerlas. Y ese grupo tuvo una corte de personas y medios que los jalearon”, dijo, explicando que la manifestación en las oficinas del club con un grupo de mariachis antes del partido ante el Valladolid, fue “el momento más crítico en esta negociación en su última fase. Me llamó uno de los americanos porque él veía que así la gente apoyaba a la opción mexicana”.

“Ha habido gente que, por intentar perjudicar a las familias Yarza y Alierta, ha querido hundir una institución como el Real Zaragoza para echarnos la culpa de la desaparición del club"

“Ha habido gente que, por intentar perjudicar a las familias Yarza y Alierta, ha querido hundir una institución como el Real Zaragoza para echarnos la culpa de la desaparición del club", continuó, elogiando el comportamiento que ha tenido Juan Forcén, que se ha quedado como consejero en la SAD. “Ha hecho un trabajo fantástico, ya que esta operación ha intentado ser dinamitada por personas, especialmente de fuera y alguna circunstancia interna nuestra no ha ayudado. Aquí se ha negado que hubiera la operación hasta el día de antes, incluso con la operación anunciada se ha negado. Hubo gente que deliberadamente intentó reventar todo”, sentenció.

"Jorge Mas tiene clarísimo y, lo ha demostrado en Miami, que el Zaragoza tiene que tener un campo nuevo y preferentemente en propiedad o con una capacidad de gestión importante"

Para Yarza, este grupo inversor que ha entrado en el Zaragoza, “son gente muy profesional, Jorge Mas es una persona excepcional, es de los mayores descubrimientos en mi vida”, aseveró, hablando de la idea que tiene el nuevo presidente del Zaragoza sobre La Romareda. “Tiene clarísimo y, lo ha demostrado en Miami, que el Zaragoza tiene que tener un campo nuevo y preferentemente en propiedad o con una capacidad de gestión importante. Jorge está dispuesto a invertir y a remangarse siempre que haya un proyecto de consenso, empezando por la ubicación, que él acepta donde digan, con ese consenso institucional, y se pone del lado de la afición, en el sitio que prefieran los aficionados”, concluyó el exconsejero, negando cualquier interés de Forcén en esa construcción, porque “Juan no es constructor, promueve pisos, es promotor”, además de también asegurar que la continuidad de este en el Consejo y en el nuevo proyecto no implica que la familia Yarza siga de forma indirecta en el club. “No es así. Juan es solo un buen amigo mío y tenemos muchos negocios independientes, la gran mayoría”.