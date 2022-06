Zubiaurre no contempla venir al Real Zaragoza como tercer portero

El guardameta Andoni Zubiaurre no contempla ahora mismo la opción de llegar al Real Zaragoza para competir con Cristian Álvarez y Álvaro Ratón. El portero tiene una propuesta del club aragonés, como también la posee del Huesca y de al menos otro club de Segunda, que sería el Cartagena, y tiene decidido en la práctica dejar la Real Sociedad, que le ha ofrecido un año más de contrato y quedarse como tercer portero. El meta aún no tiene tomada la decisión y aún tardará un par de semanas en hacerlo, pero la opción de llegar al Zaragoza, que le seduce, siempre iría acompañada de la salida de uno de los dos guardametas que tiene ahora el equipo zaragocista, Cristian Álvarez, indiscutible en las últimas 5 temporadas, y Ratón.

En este sentido, el club aragonés ha cerrado la puerta a la salida de Álvaro Ratón, que desea irse y que ahora mismo se quedaría en la plantilla zaragocista. El arquero gallego tiene una propuesta de la Cultural leonesa, que no cubriría la totalidad de su salario en el año de contrato que le resta y se iría con la carta de libertad. Sin embargo, a Ratón se le ha dicho que no va a salir en este verano y la intención del club es fichar un tercer portero que compita con el gallego y con Cristian. Ratón ya pudo marcharse cedido en enero de 2021 al Nástic y el verano pasado a la UD Logroñés, pero ahora tiene la puerta cerrada por esa decisión del Zaragoza de contar con tres arqueros para competir entre ellos. En ese rol no estará Zubiaurre, que tiene la propuesta en firme del Zaragoza, pero que prioriza jugar ante todo.

El Zaragoza le seduce como destino, pero la elevada competencia que tendría apunta a buscarse otra opción. El Huesca, que va a dar salida por motivos salariales a Andrés y a Álvaro, le ha hecho también una propuesta y tiene posibilidades de ser su destino, aunque desde el entorno del portero se asegura que no hay nada decidido aún. Si va a Huesca, lo haría para competir con Miguel San Román.

Varios clubs de Segunda se han interesado por el meta de Ordizia, de 25 años, pero el Zaragoza en caso de que no renueve está bien posicionado. En la Real Sociedad ya no puede jugar en el filial tras ese descenso y en el primer equipo va a tener por delante a Álex Remiro y a Mathew Ryan, por lo que Zubiaurre se está pensando mucho esa continuidad en la disciplina 'txuri urdin', rol que ya desempeñó entre 2017 y 2020 para después marcharse cedido a la Cultural Leonesa, y en principio va a buscar un nuevo destino.

Zubiaurre inició la temporada como suplente de Gaizka Ayesa, la apuesta para la portería del filial este curso, pero las malas actuaciones del navarro hicieron que Xabi Alonso cambiase de cancerbero a primeros de año. El 13 del conjunto donostiarra respondió con muy buenas actuaciones y fue una de las claves para que la Real B llegase con opciones de permanencia casi hasta el final de Liga. Terminó la temporada disputando 21 partidos de titular, con 24 goles encajados.