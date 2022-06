Ratificación telemática en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza vive una jornada clave el lunes con la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 27 de junio en la Cámara de Comercio a las 10.00 horas, en el salón de plenos, en primera convocatoria y un día después en segunda. Será la Junta del lunes la que marque el cambio de era, con el nombramiento del nuevo presidente, Jorge Mas, además de consejero, y de los consejeros Gustavo Serpa, Emilio Cruz, Mariano Aguilar y Laurence Cook en un órgano de administración en el que se mantiene Juan Forcén. Sin embargo, solo la presencia física de este último está garantizada, ya que es muy probable que la ratificación de Mas, Cruz, Serpa y Cook sea por vía telemática en este cónclave en el que se aprobará una ampliación de capital por compensación de créditos de 14,613 millones para dejar el capital en 20,974.

Tanto Mas, dueño del Inter de Miami, donde reside, como Cook, del que tan poco se sabe más allá que es una persona de confianza del grupo inversor, y Serpa, que vive en Colombia y es uno de los propietarios del Millonarios de Bogotá, están intentando cuadrar las agendas para asistir ese día. Sin embargo, en estos momentos es casi seguro que no estarán de forma presencial en la Junta y tampoco lo hará Emilio Cruz, exentrenador de muchos equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, en cuyo nombramiento, como en el de Mariano Aguilar, ha tenido mucho que ver la presencia del club colchonero en toda la negociación de compra de este grupo inversor y en concreto de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín. Aguilar, excentral del Atlético y que trabajó con Juanma López como agente, es más factible que acuda a la Cámara de Comercio, aunque su presencia tampoco es segura. El propio Aguilar, Forcén, el director general, Raúl Sanllehí, y el director financiero, Mariano Aured, son los apoderados mancomunados de la SAD, una figura administrativa que les da derecho a intervenir en nombre de la sociedad, aunque con las firmas de los cuatro

La ley en teoría dice que los miembros de un consejo deben acudir a la junta, aunque se permite la presencia telemática llegado el caso. La ratificación de la aceptación del cargo de consejero se puede hacer en cualquier momento, no es requisito imprescindible hacerlo en la Junta General Extraordinaria. Mas y Serpa sí estuvieron en la firma notarial de la compra de las acciones que tuvo lugar el pasado 24 de mayo en Zaragoza.

La sociedad Real Z LLC tendrá el 97,5% del capital social, que se irá en total hasta los 20,974 millones (en torno a 20,4). Así, los accionistas minoritarios se quedarán con un 2,5% del porcentaje del capital social, 0,57 millones.

La ampliación de capital de 14,613 millones por compensación de créditos que se vivirá en el Real Zaragoza tras la Junta General Extraordinaria del 27 de junio supondrá que la nueva propiedad, la sociedad Real Z LLC, tendrá el 97,5% del capital social, que se irá en total hasta los 20,974 millones (en torno a 20,4). Así, los accionistas minoritarios se quedarán con un 2,5% del porcentaje del capital social, 0,57 millones. En esa sociedad que tendrá la mayoría accionarial se ha integrado Juan Forcén, que hasta ahora tenía el 13,46%, aunque el reparto de fuerzas va a variar, pero será la que controla Joseph Oughourlian la mayoritaria.

Real Z LLC adquirió tras las firma del pasado 24 de mayo las acciones de César Alierta (50,56%), Iribarren (13,46%) y también las de la familia Yarza (13,46%) para completar un 77,48%. Forcén, con su 13,46% se integra en esa sociedad para llegar hasta el 91% que tenía la Fundación Zaragoza 2032, es decir 5,78 millones de los 6,36 que constituyen y hasta el próximo lunes el capital social de la SAD.

En Real Z LLC, el mayor porcentaje la tiene Global Tavira, con un 50,1%, y es la empresa en la que junto a otros accionistas está Jospeh Oughourlian. Real Venture, la sociedad constituida por Jorge Mas, tiene el 25%, mientras que ZFútbol, la de Jim Miller, otro de los inversores y que es consejero del fondo inmobiliario Ares Management posee el 16,6%. Restaría Riverside, que tiene un 8,3% y que es la sociedad de Jim Carpenter, fundador de RMG Capital y el empresario americano que primero entró en contacto con Juan Forcén para llegar a la compra del Real Zaragoza. Forcén, que en la anterior propiedad estaba representado por Sport Around The World, está obligado al integrarse en esa sociedad a acudir a la ampliación de capital en el mismo porcentaje que tiene ahora mismo en la compradora, lo mismo que el resto de accionistas en Real Z LLC. Emilio Cruz, Mariano Aguilar, Gustavo Serpa y Laurence Cook son miembros del Consejo pero no figuran en las sociedades que integran Real Z LLC.

Con esa normativa la ampliación de capital hasta controlar el 97,5% de la SAD y a expensas de que así se confirme en la Junta General Extraordinaria, Global Tavira se iría hasta el 41,6% (8,71 millones), Real Venture hasta el 20,8% (4,36 millones) Forcén o Sport Around The World al 14,45% (3,02), ZFútbol al 13,74% (2,87) y Riverside al 6,89% (1,44) para completar los 20,4 millones que tendrá, tras la ampliación, Real Z LLC. El resto, algo más de medio millón de euros, será de los minoritarios.

Unos 27 millones

El desembarco de la nueva propiedad supone hasta el momento un desembolso que ronda los 27 millones de euros. En un primer momento, se pusieron en un depósito finalista 16 para comprar las acciones e inyectar liquidez. La oferta para Alierta era de 3,2 millones por sus acciones, 3,9 por el préstamo personal convertible en títulos que tenía y la prima de mayoría para completar un total de 8, mientras que para Iribarren y la familia Yarza por sus acciones la propuesta aceptada fue de medio millón para cada uno, aunque este último aseguró que no lo iba a cobrar hasta que llegara el ascenso. Los casi 11 millones que restan son los de dos créditos de Caixabank, uno de casi 8 y otro de 3, el primero avalado por la Fundación y el segundo por el exmáximo accionista, que ahora han cancelado los nuevos propietarios para convertirlos en acciones en la ampliación de capital junto al crédito personal que tenía Alierta para completar esos 14,61 millones.

Real Z LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el 7 de diciembre de 2021 por tiempo indefinido y con la legislación del Estado de Delaware, en Connecticut (Estados Unidos), donde tiene su domicilio social y está inscrita en el Registro Sociedades del Estado de Delaware bajo el número 6479934.