Matías Pellegrini, una opción del Inter de Miami sobre la mesa del Real Zaragoza

Las famosas sinergias con Inter de Miami, Lens, Padova Calcio, Millonarios de Bogotá o Atlético de Madrid que tienen prioridad en la confección de la plantilla del Real Zaragoza siempre que haya jugadores accesibles por su caché y mercado y que puedan reforzar de verdad al conjunto aragonés tienen un nuevo candidato en la figura de Matías Pellegrini. Es un extremo y volante zurdo argentino de 23 años y que está cedido por el Inter de Miami de Jorge Mas en el Estudiantes de la Plata, el club en el que se formó y del que fichó por el conjunto de la MLS en junio de 2019 por más de ocho millones de euros.

El futbolista ya sabe que no va a continuar en Estudiantes, como era su deseo renovando la cesión, y también que se le va a ofrecer renovar (su contrato acaba en diciembre) para volverlo a ceder a un equipo preferentemente europeo, ya que la siguiente opción es en México, para que pueda revalorizarse y que el club de la MLS, con problemas de cupos, pueda obtener en un futuro un traspaso por él. Si da el salto a Europa, la posibilidad del Zaragoza está sobre la mesa y la última palabra la tendrá el jugador, que si no puede seguir en Estudiantes sí le gustaría dar el salto a España, aunque todo eso está por perfilar. Lo único que sabe el entorno del futbolista es que la posibilidad del Zaragoza es una de las que baraja Inter de Miami.

Formado en la cantera de Estudiantes, fichó por el club de la MLS para volver a préstamo en una primera etapa, que acabó a los seis meses y, después del parón en la MLS por la pandemia, en abril de 2021 el Inter de Miami ejerció su opción de compra por contrato garantizado, aunque ya tenía entonces como Jugadores Franquicia a Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi y Rodolfo Pizarro (La MLS solo permite tres), una situación que le llevó a jugar cedido en el filial de ese club tres meses para formalizarse después su cesión a Estudiantes.

Allí, en la Liga Profesional Argentina disputó 18 partidos el año pasado, con dos goles, y en el actual ha jugado en los cuatro a las órdenes de Ricardo Zielinski, que también le ha dado sitio en la Copa de la Liga, con 10 partidos, y en la Libertadores, con 9. En este 2022 suma 23 partidos y dos goles y su cesión acaba el próximo jueves, día en que Estudiantes se mide a Fortaleza en la Libertadores, en los octavos de final, y el club argentino le ha pedido permiso para que pueda jugar ese encuentro, algo que Inter de Miami no ha concedido. Se trata de un jugador de banda, diestro, que parte más desde el extremo izquierdo, aunque se puede adaptar al otro carril o jugar más centrado y no tan pegado a la cal. Es un futbolista con desborde y gol para completar un ataque donde el Zaragoza busca no menos de tres refuerzos. Hay opciones de que Pellegrini sea uno, ya que su nombre está sobre la mesa.