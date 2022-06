El Real Zaragoza quiere ceder a Ángel López

Ángel López no formará parte del primer equipo del Real Zaragoza la próxima temporada. El canterano, internacional sub-19, ya sabe que el club quiere que salga cedido para adquirir minutos fuera de la capital aragonesa. Su destino estaría en Primera RFEF y ya cuenta con el interés de varios equipos de la categoría aunque todavía no hay una decisión definitiva en este sentido.

El Zaragoza entiende que Ángel tendría difícil jugar en un equipo que cuenta con Fran Gámez y Larrazabal en un lateral derecho al que también opta Carlos Vigaray, si bien el estado físico del madrileño es una incógnita tras permanecer en blanco durante toda la pasada temporada como consecuencia de sus problemas de rodilla.

Así, el club cree que Ángel, de 19 años, no puede volver a estar a caballo entre el primer equipo y el filial, algo que le perjudicó la pasada campaña, cuando su habitual presencia en las convocatorias de JIM redujo a once sus titularidades con el Deportivo Aragón. Ángel, que formó parte del once inicial del División de Honor juvenil en otras cinco ocasiones, apenas disputó 23 minutos con el primer equipo (en Ibiza) y eso que acumuló hasta 27 apariciones en la lista de convocados.

Por eso, el Zaragoza tiene claro que eso no puede volver a ocurrir. Está en juego la progresión de un joven jugador con el que se cuenta de cara al futuro y que necesita minutos. El lateral, con contrato hasta 2024, ya ha jugado un partido con la selección española sub-19.