Las dos vías de la cantera

Algo ha cambiado en la relación del Real Zaragoza con sus canteranos. Después de varias temporadas teniendo que vender a los más destacados para cuadrar la caja, el club apuesta por consolidar en el equipo a aquellos que se han convertido ya por derecho propio en pilares del mismo. El único movimiento oficial en la plantilla hasta la fecha ha sido la renovación de Francho Serrano hasta 2025 y los siguientes deberían ser Iván Azón y Alejandro Francés a no mucho tardar.

Los tres, pertenecientes a una de las generaciones más brillantes que ha dado la Ciudad Deportiva, se han convertido en la columna vertebral del primer equipo. Francés es fijo en el centro de la defensa e internacional sub-21, Francho es un habitual en el centro del campo y también ha ido con la selección y Azón ha terminado como máximo goleador del equipo junto a Vada con 7 goles.

Claro que hay casos y casos. Hay otro grupo de canteranos a los que el club está buscando una cesión para que adquieran experiencia y puedan llegar un día a hacerse también un hueco en el primer equipo. Es el caso de Marc Aguado, por ejemplo, que el curso pasado ya realizó una buena campaña en el Andorra, en Primera RFEF, logrando el ascenso. La intención del Real Zaragoza es ampliar su vinculación con el club y que vuelva a salir al equipo propiedad de Gerard Piqué, para que juegue en Segunda División.

También se lo busca a Ángel López. El lateral derecho ha estado a caballo entre el Deportivo Aragón y el primer equipo, aunque sus minutos en Segunda División han sido escasos y el escenario no va a mejorar para él esta campaña, con Gámez y Larra en ese lateral más la opción de Carlos Vigaray. Por eso el club entiende en este caso que el futbolista, internacional sub-19, no puede estar sin jugar y le busca un equipo en Primera RFEF. El Calahorra ya se ha interesado por él aunque la decisión no está tomada de manera definitiva.

También es el caso de Enrique Clemente. El central ha estado cedido esta pasada campaña en la Real Sociedad B desde el mercado invernal, siendo uno de los fijos en el esquema de Xabi Alonso. El club donostiarra tenía una opción de compra sobre el jugador por cero euros, pero el descenso de su filial a Primera RFEF y el hecho de que Clemente deje de ser sub-23 han hecho que entidad descartara su compra. Con contrato hasta 2024, el Zaragoza le busca un nuevo destino. Su salida hace que el club tenga que contratar un cuarto central para la primera plantilla que acompañe a Francés, Jair y Lluís López.

Otros canteranos en la rampa de salida aunque con un encaje más difícil en el equipo en el futuro son Buyla y Baselga. Buyla, internacional con Guinea Ecuatorial y en la cantera del Real Zaragoza desde alevines, lleva ya dos cesiones consecutivas al UCAM Murcia y al Nástic de Tarragona, con el que rozó el ascenso a Segunda. El conjunto catalán está muy interesado en seguir contando con él.

Marcos Baselga también lleva dos campañas fuera, en el Atlético Baleares y el Zamora respectivamente, y ahora busca otro equipo bien en Primera RFEF bien en Segunda RFEF, para continuar su evolución. En estos casos, el club no vería con malos ojos una rescisión de sus contratos, siempre y cuando fueran cantidades asumibles que no trastocaran en exceso sus condiciones económicas.