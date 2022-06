Sabin Merino, cuestión de horas

La salida de Sabin Merino del Real Zaragoza rumbo a México es solo cuestión de horas. La negociación entre el club aragonés y el Atlético San Luis enfila la recta final y, de hecho, desde el entorno del jugador se admite que apenas quedan «flecos» para proceder al anuncio oficial de la cesión del vizcaíno. Si no se produce un inesperado giro de los acontecimientos, Sabin Merino no estará el lunes en la vuelta al trabajo del equipo aragonés tras las vacaciones y será presentado, a finales de esta semana, en su nueva escuadra.

La falta de puntas podría abrir la puerta a Raúl Rubio Si, finalmente, la salida de Sabin Merino se produce antes del lunes, Carcedo se topará de bruces con un problema de efectivos en una vanguardia que se quedará solo con Iván Azón como delantero centro nato y con la opción de Narváez, al que se busca una salida. Por ello, es posible que el técnico del primer equipo reclame a Raúl Rubio, delantero del Deportivo Aragón, para realizar la pretemporada aunque, en principio, el club cuenta con él para jugar en el filial.



En principio, Sabin Merino emprenderá la aventura mexicana con un contrato de cesión que incluiría una opción de compra por el 70% de los derechos del futbolista. Falta por saber si el Atlético San Luis asumirá la totalidad de la ficha del delantero (alrededor de 500.000 euros esta temporada). Su salario aumenta progresivamente durante las tres campañas que aún le restan con un Real Zaragoza al que llegó en enero.

Merino, que no logró marcar en los 16 encuentros que jugó en el equipo aragonés (13 de ellos como titular) se marchará consciente de no haber respondido a las expectativas. Tampoco a las suyas, como reconoció en sus comparecencias públicas. «Creo que, en cuanto a trabajo, mis partidos han sido bastante buenos, pero no tanto ofensivamente en lo que a crear oportunidades se refiere. Podría estar más cerca del gol en muchos momentos y ese es mi objetivo y por lo que quiero trabajar», declaró cuando apenas llevaba dos meses en La Romareda.

Marcha atrás

Ahora, las sinergias abren de par en par la puerta de salida para un futbolista que, en principio, contaba para Carcedo. «Sabin es un activo que tenemos, un futbolista contrastado en la categoría que ha tenido sus rachas en equipos y que ha marcado goles. Hay que intentar que el jugador se encuentre en las mejores condiciones y darle recursos, que el equipo sea equilibrado, pero también valiente para que ellos tengan también ocasiones. Sí cuento con él, es un jugador que está con nosotros y es útil», aseguró el nuevo técnico a este diario. Sin embargo, en cuanto se resuelvan los últimos flecos, Sabin Merino se irá del Zaragoza hacia México, donde ya se da por hecho su fichaje.