El cuadernillo de pasatiempos para zaragocistas ¡A birra y a vencer! reúne divertidos juegos que a su vez recuerdan los años gloriosos del Real Zaragoza. En él encontramos distintos pasatiempos como sopas de letras, completar el himno del club zaragozano, laberintos y crucigramas, además de contener una amplia información sobre las generaciones doradas como Los Zaraguayos o curiosidades sobre acontecimientos en La Romareda relacionados con el fútbol, jugadores o conciertos.

Andrea Anguita, responsable de Comunicación y Marketing del Grupo Ágora, al que pertenece Ambar, explica que la idea nació entre la cervecera y La Recopa, especialistas en accesorios relacionados con el Real Zaragoza. "La idea fue interna entre Ambar y La Recopa. Ellos hicieron el desarrollo y Jorge Lahuerta, Lawerta, fue el ilustrador". Anguita asegura que Ambar y el Real Zaragoza llevan unidos tantos años que apenas hay registros oficiales. "Compartimos mucho a nivel de valores e historia. De hecho, el cuadernillo lo hicimos porque vimos que la historia del club daba para ello, además de que confiábamos que de cara al público tuviera una buena recepción. No obstante, el cuadernillo no es fácil. Zapater me decía que aún le costaba", detalla entre risas Anguita.

Además puede ser una buena manera de ilusionar a la afición de cara a la siguiente temporada. "En verano todo el mundo está ilusionado porque aún no han llegado los resultados y siempre se piensa en fichajes y en la nueva campaña. Hay años más y menos ilusionantes, pero de cara a este momento queremos fomentar esta ilusión", afirma.

Respecto a su recepción de cara al público, Anguita considera que en general a los aficionados les ha gustado. "Las redes sociales han ayudado mucho a interactuar. La recepción ha sido muy buena. El club recibió la idea de maravilla y se lo agradecemos. Cualquier iniciativa de este tipo tiene que respaldarla y ayudar. Lo están utilizando a nivel institucional como detalle o premio" concluye Anguita.