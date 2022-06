Con su sonrisa habitual, esa que rara vez se borra de su cara, Iván Azón se ha declarado "feliz" por quedarse en su casa, en su equipo, en su Real Zaragoza, hasta 2025, tras el acuerdo que el club ha anunciado esta misma mañana. "Estoy muy feliz sobre todo porque me quedo en casa junto a toda mi familia y seres queridos, por seguir en el club que me he formado y me ha dado la oportunidad de llegar al fútbol profesional", ha señalado el ariete, añadiendo que está viviendo un sueño. "Siempre ha sido un sueño. Hace dos años cuando debuté con el primer equipo ya fue un sueño hecho realidad y poder continuar mis pasos como futbolista en el Real Zaragoza es un orgullo y lo cojo con mucha ambición y muchas ganas".

Azón espera con ilusión la nueva temporada. "Con ilusión y muchas ganas de esta temporada, con estos nuevos inversores, con un nuevo entrenador del que ya he recibido su llamada y he estado en contacto con él y con la misma ambición con la que cogí la anterior temporada y todas en realidad porque al final poder dedicarse al fútbol es una suerte", ha indicado el futbolista. El aragonés ha agradecido el apoyo de la afición y espera poder seguir haciendo goles. Esta última campaña ha terminado como máximo goleador del equipo junto a Vada con siete dianas. "Es lo más bonito que se puede recibir, el apoyo desde fuera, la verdad es que lo tengo todos los días. Al final un delantero siempre quiere hacer goles y cuantos más, mejor, para el equipo sobre todo y también por lo personal que también te sientes mucho más seguro y mucho mejor", apunta. Iván Azón renueva hasta 2025 y el Real Zaragoza retiene a otro de sus grandes valores En ese sentido, Azón cree que ha tomado un impulso en los últimos meses y que ahora es mejor jugador. "Creo que he mejorado en lo personal y puedo ayudar a conseguir ese reto con la nueva propiedad y los nuevos inversores. Creo que se pueden hacer grandes cosas. Con la misma ambición que todos los años y espero que consigamos ese reto que tenemos", asegura el delantero, que espera que el equipo siga contando con el apoyo de la grada. El nuevo 'nueve' del Real Zaragoza ha tenido también palabras de agradecimiento para JIM, el técnico que ha dirigido al equipo la última temporada y media. "Hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho con el equipo. Cuando vino estuvo en una posición un poco difícil que la conseguimos sacar entre todos y hay que agradecerle sobre todo lo que nos ha enseñado. En mi caso también he aprendido un montón con él y le deseo lo mejor", señala Azón.