Carlos Azón: "No me he sentido valorado, merecía una oportunidad"

¿Por qué se va?

Es algo que no me acabo de explicar. He estado mucho tiempo en la Ciudad Deportiva y creo que me había ganado a pulso al menos tener una oportunidad para llegar al primer equipo o para que me ofrecieran algo mejor. Es algo que no puedo entender, pero ya no le doy vueltas a la cabeza y me centro en darlo todo en Logroño y aprovechar la oportunidad.

¿Por qué no se llego a un acuerdo?

Ellos me ofrecieron, como a casi todos del filial, estar un año en el Deportivo Aragón, pero yo necesitaba dar el salto a algo más que el filial y asegurarme al menos dos años. Pero no aceptaron y me dijeron que solo me querían para uno, así que, como tenía otras opciones de una categoría superior, aposté por el Logroñés que, además, está cerca de casa.

¿Se marcha pues con la sensación de que no le han valorado?

Sí. Me voy con la sensación de que no me he sentido realmente valorado. He hecho muchas cosas para que, al menos, me dieran la oportunidad de llegar al primer equipo y demostrar mis cualidades, pero no me la han dado. Me he portado bien estos años y, realmente, no me he sentido valorado.

¿Escocido, decepcionado o triste?

Decepcionado, pero es que es lo que ha querido el club. No me voy a dar mucho mal porque ahora debo pensar en el futuro. Si no han querido tengo que demostrarles que se han equivocado y eso depende de mí.

¿Sale con un portazo?

Por parte de mis compañeros y de la gente que siempre ha confiado en mí desde pequeño me voy bien. Pero es cierto que me marcho un poco decepcionado con la gente que no ha querido que siga en el Zaragoza y por las formas en las que ha sido.

¿Con quién concretamente?

No sé quién ha sido. Supongo que varias personas, pero no sé si alguien específicamente no ha querido que yo renovara.Y tampoco me voy a dar mucho mal pensando en quién ha sido o quién no.

¿Ha podido perjudicarle el cambio de propiedad?

Ahora ha venido gente nueva que quizá no me conocía, pero los que ya estaban sí sabían de mí.

¿Por qué la SD Logroñés?

Había más cosas por ahí, pero el Logroñés apostó por mí ya desde el año pasado y si un club te quiere y apuesta por ti, te explica todo bien y además está cerca de casa, es fácil decidir.

¿La Segunda RFEF ya se le quedaba pequeña?

Este año he estado muy bien en Segunda RFEF con el Tarazona, aunque creo que podíamos haber hecho una mejor temporada. Entendía que podía dar el salto a Primera RFEF y demostrar que puedo jugar ahí.

¿Duele especialmente su salida cuando desde el club se insiste en la apuesta por la cantera como pilar básico del proyecto?

Por eso me voy un poco decepcionado. Sigo las redes sociales y me entero de lo que se dice desde el club cuando se valora la cantera. Luego pienso en mi caso y no sé si lo dicen por caer bien a la gente, pero sinceramente creo que sí se apuesta por la cantera. De hecho, así se está haciendo con la renovación de compañeros y amigos míos. Sí, creo que se valora a los chicos que vienen de abajo, pero yo me tengo que ir.

¿Se le rompe un sueño?

Mi sueño siempre va a ser el mismo: debutar con el Zaragoza en una Romareda llena y, si es posible, en Primera División. Ojalá pueda volver aunque ahora la desvinculación es total y no hay cláusulas de regreso ni nada de eso. Ese sueño se aplaza.

¿Le molesta que se diga que le falta altura?

Antes a lo mejor sí, pero hace años que no me molesta. Para nada. Tengo la altura suficiente para jugar al fútbol en Primera División y ser portero profesional. Es verdad que, ahora, los mejores porteros miden 1,90 pero no puedo hacer nada. Ojalá midiera cinco centímetros más, pero es algo que no puedo cambiar.

¿Con qué se queda?

Con la gente que he conocido. Amigos, entrenadores… todos magníficos. Y con todo lo que he aprendido en el Zaragoza. Son muchos años y me quedo con lo bueno.

Como aquella final ante el Villarreal en la que detuvo aquel penalti que hizo al Zaragoza juvenil campeón de España por primera vez en la historia del club.

Eso sin duda. Ser campeones de España, de Liga y jugar la Youth League fue algo que siempre llevaré conmigo. Hicimos historia y tuve la suerte de parar aquel penalti, pero no fui el héroe de nada, sino que todos lo fuimos. Aquel equipo era el mejor de todos. Éramos una familia. Yo iba a subir al filial pero al final me quedé en el juvenil y menos mal. Fue un gran año con Iván Martínez y mis compañeros.

Algunos sí han llegado…

Y me alegro mucho por ellos. A Francés, Francho y Azón les han dado la oportunidad y la han aprovechado. A mí, si me la hubieran dado, podría haberlo hecho o no, pero nunca lo sabremos. Esa es la espina que se me queda clavada. A ellos les dieron la oportunidad y a mí no.

Cristian, Ratón, Acín, Miguel Ángel….¿está la portería bien cubierta?

Lo está. Sobre todo, con Cristian. He entrenado muchas veces con él y no he visto otro portero mejor. Ojalá le queden muchos años aquí. Y la cantera, con Acín o Miguel Ángel también tiene un buen futuro.