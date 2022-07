La nueva era en el Real Zaragoza echa a andar

Treinta y seis días después de acabar la temporada pasada, el 28 de mayo y tras jugar ante el Sanse y pasarse a la mañana siguiente por la Ciudad Deportiva, la plantilla del Real Zaragoza está citada en la mañana de este lunes a primera hora, a partir de las ocho, para las pertinentes pruebas médicas. En principio, están citados 28 jugadores, contando a Buyla y a Baselga y a los tres jugadores del Deportivo Aragón, Puche, Vaquero y Marcos Luna, y al margen del regreso de los cedidos (Larra, Clamente, Carbonell o Ros) no habrá ninguna cara nueva en un grupo en el que la mayor novedad está, por el momento, en el director de orquesta, en Juan Carlos Carcedo.

Al Zaragoza ha llegado una nueva propiedad, la encabezada por Jorge Mas y un grupo inversor con más socios, y con Raúl Sanllehí como referencia más visible de un proyecto que empieza de cero después de que su desembarco llegara al final de la temporada pasada y se sellara de forma definitiva con la firma de la compraventa el 24 de mayo y la ratificación en la pasada Junta General Extraordinaria. En el Zaragoza han cambiado menos cosas de las que se preveían con una nueva propiedad, pero sí las suficientes para hablar de una nueva era en busca de un viejo anhelo, el regreso a Primera.

El décimo curso

El equipo echa a andar este lunes tras nueve temporadas seguidas en el 'infierno'. Es decir, empieza su décima campaña en la agonía de la categoría de plata. Lo hará con unas pruebas médicas más que habituales en estos casos, una analítica y otros exámenes antropométricos y de esfuerzo en el Hospital QuirónSalud de Zaragoza, además de la no menos cotidiana ya evaluación podológica llevada a cabo por Podoactiva antes de mepezar los entrenamientos. El primer día de trabajo y sudores será, entonces, el martes, aunque también servirá para completar las pruebas médicas antes de calzarse las botas.

Queda mucho por hacer y la composición de la plantilla no tendrá mucho que ver con la que el fin de semana entre el 12 y el 14 de agosto alce el telón liguero frente a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria

Cristian Álvarez y Ratón como porteros, Vigaray, Fran Gámez, Francés, Jair, Clemente, Lluís López, Chavarría, Lasure y Nieto como defensas, Grau, Francho, Petrovic, Zapater, Eugeni, Vada, Buyla y Javi Ros como medios, Larra, Bermejo, y Narváez como jugadores ofensivos y Carbonell, Baselga e Iván Azón como delanteros son los jugadores que se esperan este lunes, además de los tres canteranos, el mediapunta Puche, que seguirá a caballo del filial y el primer equipo, donde ya jugó el curso pasado en 15 partidos oficiales, pendiente de un nuevo contrato cuyas negociaciones no se han iniciado, el centrocampista Vaquero y el lateral derecho Marcos Luna.

La composición de la plantilla no tendrá mucho que ver con la que el fin de semana entre el 12 y el 14 de agosto alce el telón liguero frente a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Restan unos seis fichajes por llegar: un portero, un central, un centrocampista y no menos de tres jugadores de ataque (un delantero centro, un punta que pueda caer a banda y un extremo izquierdo, en concreto). Hay negociaciones muy avanzadas como las de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) o Jairo Quinteros (Inter de Miami), otras en las que se trabaja y se ven factibles, como la del colombiano Daniel Ruiz (Millonarios), y las sinergias apuntan a ser decisivas en más refuerzos, como por ejemplo el del también colchonero Borja Garcés. De hecho, del Atlético apuntan a venir cedidos no menos de dos futbolistas al cuadro aragonés.

Y restan las salidas. Son seguras las de Ros y Clemente, el primero rescindido y el segundo cedido, lo mismo que las de Baselga y Buyla, mientras que la pretemporada evaluará la respuesta física de Vigaray, además de que Lasure también aspira a confirmar su total recuperación, y marcará las posibilidades de quedarse de Larra, de buen año en el Amorebieta, o de Luis Carbonell, tras una cesión muy poco fructífera en la cantera del Real Madrid. A Nieto no se le ha dicho aún nada de irse cedido y al meta Álvaro Ratón se le ha cerrado la puerta por ahora a salir.

Las fechas

Además, Juanjo Narvaéz apunta a una segura salida y Jair o Chavarría tienen ofertas, aunque desde el Zaragoza se les ha trasladado que son fundamentales y que no se contempla por ahora su marcha. No se ha hecho con Francho y Azón, renovados ya, ni con Francés, con el que aún no hay un acuerdo absoluto, pero sí la sensación total de que acabará sellando su continuidad con una ampliación y mejora de su actual contrato.

Carcedo, acompañado de Sebastián Corona como segundo entrenador, Sergio Domínguez como preparador físico y con Javi Suárez de nuevo como ayudante, labor que ya hizo con Iván Martínez y con JIM, ha diseñado una pretemporada que vivirá su primera estación crucial con el 'stage' en Boltaña del 15 al 23 de julio. Allí, el Zaragoza disputará un amistoso el 20 ante el Deportivo Aragón. Al regreso de la concentración pirenaica se medirá ese día 23 al Lleida en la capital ilerdense y el 27 jugará en Pinilla ante el Teruel para hacerlo el 29 ante el Nástic en el Trofeo Ciudad de Tarragona.

Después, está prevista una breve concentración en Estepona (Málaga) con dos o tres partidos más y entre el 31 de julio y el 4 de agosto, teniendo en cuenta que este año ha sido aplazado el Memorial Carlos Lapetra, que se jugará con la temporada ya en curso.

Con esas fechas de preparación y esos amistosos arranca este Zaragoza, un nuevo proyecto y otra propiedad, con similares recursos económicos, ya que el límite salarial apenas va a subir, pese a la inversión realizada, en torno a 27 millones, por el nuevo grupo en comprar las acciones y asumir los préstamos para convertirlos en capital social, y con la idea de recuperar un sitio en la élite que el equipo perdió en aquel lejano 2013 y que aún no ha logrado. De momento, Carcedo se pone al frente este lunes y con esa meta tan deseada por el zaragocismo.