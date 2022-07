Decisión inminente para Borja Garcés

No se va a demorar la decisión del Atlético de Madrid con Borja Garcés. De hecho, el delantero melillense se presentará este sábado al inicio de la pretemporada con el club rojiblanco, pero la idea es cerrar su futuro en la próxima semana, que empiece cuanto antes con su nuevo equipo. Ya sabe que no va a tener oportunidades con el Cholo Simeone y que, tras un año gris de cesión en el Leganés, con cinco goles, debe buscar un destino y el Real Zaragoza tiene muchas papeletas para ser el elegido. Con todo, el futbolista maneja otras cuatro ofertas de Segunda, una propuesta de la Superliga de Grecia y aún sueña con encontrar acomodo en Primera, ya que ha sido ofrecido al Valladolid, pero todo apunta a que su destino está en la categoría de plata.

Borja Garcés tiene previsto reunirse con Juanma López este fin de semana tras acabar sus vacaciones, de ese cónclave saldrá la apuesta definitiva del jugador sobre su futuro, teniendo en cuenta que los últimos días los está pasando en Melilla, donde viven y trabajan sus padres, dueños de un establecimiento de hostelería, el Bar Aragón, y antes estuvo en Ibiza, con otros jugadores colchoneros como Koke o Saúl.

Su intención, o más bien su anhelo, es dar el salto a Primera, pero no le favorece su discreta temporada en el Leganés, con 30 partidos oficiales, 14 de ellos de titular y 5 tantos, aunque tres de ellos en las dos últimas jornadas. Ni con Asier Garitano primero, con el que tuvo un incidente al acudir a la boda de un hermano en Melilla sin permiso, ni con Mehdi Nafti después tuvo rol de titular. El Valladolid estudia esa cesión, pero es muy factible, por no decir seguro, que no va a aceptar ese ofrecimiento y la prioridad de Borja, que cumplirá 23 años el 6 de agosto, es un proyecto que le ofrezca minutos y donde sea importante en su rol. Con el Zaragoza, el punta ha hablado en varias ocasiones y el destino le seduce, por delante de otras opciones de Segunda como Tenerife o Las Palmas, ya que el interés del Granada es mucho menor.

Fuentes cercanas a la negociación aventuran que la decisión se encamina a La Romareda, aunque es verdad que este verano la insistencia con el futbolista ha sido mucho menor que hace un año, cuando Torrecilla le llamó no pocas veces y no fue el único del club que lo hizo. También con el padre del ariete se dialogó entonces, y esta vez aún no, aunque el director deportivo sí ha vuelto a hablar con Borja varias veces haciéndole saber el interés.

Sin embargo, hace un año, Juanma no movió en demasía la opción zaragocista y apostó por el Leganés. Borja, que llegaba de una fructífera cesión al Fuenlabrada, con 6 dianas en 15 partidos entre febrero y junio de la 20-21. Ahora, tras dos cesiones a clubs madrileños Borja quiere salir de la capital y Zaragoza es un destino que le gusta y, además, Juanma López tiene más que estrecha relación con Mariano Aguilar, nuevo consejero zaragocista, y con el Atlético de Madrid, club del que ha llegado ya Giuliano Simeone y del que arribarán dos jugadores como mínimo, hasta puede que tres, aunque en esa cifra está el máximo por la nueva normativa de cesiones de la FIFA.

Sergio Camello, casi descartado

Miguel Ángel Gil Marín ha tenido mucho que ver en el desembarco del proyecto liderado por Jorge Mas y el Fondo Ares Management, presente en los accionistas del Zaragoza a través de Jim Miller y en la propiedad colchonera, es otro nexo de unión, lo mismo que la presencia de Joseph Oughourlian, también muy cercano al consejero delegado rojiblanco y con el que participó en la compra del Lens. Así, el Atlético va a poner todas las facilidades, como ha hecho con Simeone, en la llegada de Garcés al club aragonés.

También las hubiera puesto con Sergio Camello, de deslumbrante temporada en su cesión al Mirandés, con 15 goles y cuatro asistencias, pero la decisión del delantero es firme en jugar en Primera y el Atlético también prefiere que dé ese salto. Si se hubiera mantenido en Segunda el Zaragoza sería su probable destino, ya que esta cesión y la de Rodrigo Riquelme fueron las primeras que pidió el club aragonés al colchonero. Riquelme tiene varias ofertas de Primera y Camello algunas menos, pero van a jugar en la élite cedidos por el Atlético, aunque el entorno del delantero sigue manteniendo el suspense sobre su decisión. El sábado Camello empezará los entrenamientos a las órdenes del Cholo.