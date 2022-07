Gaizka Campos y la diferencia con Vada en el Real Zaragoza

El 31 de agosto pasado firmaba Valentín Vada por el Real Zaragoza, en el último día del mercado. El centrocampista argentino, muy activo en redes sociales, tenía en su cuenta de Twitter un mensaje el 20 de junio de 2020 después de la victoria del Almería en La Romareda, cuando ambos equipos eran rivales por subir tras el parón por la pandemia. Con un foto de celebración en el vestuario, el argentino escribió: "Vamos la concha de su madre! Y al que no le guste que la chupe. Vamos Almería!". El mensaje corrió como la pólvora, no al nivel de Gaizka Campos, pero sí estuvo muy presente en el zaragocismo. Sin embargo, el club optó por no dar pábulo a la polémica.

El Real Zaragoza decide no fichar a Gaizka Campos por su tuit El futbolista argentino quería, incluso, hacer alusión en su presentación a ese tuit o en una entrevista que se le hiciera, pero eso también se descartó. Lo cierto es que Vada tenía una explicación para ese mensaje en la guerra que mantenía, él y algunos compañeros, con los dirigentes del Almería, sobre todo con Mohamed El Assy, mano derecha de Turki Al-Sheikh, propietario del Almería, pero como el mensaje se podía prestar a equívocos entre el zaragocismo, como así sucedió, quiso explicarlo. Y el club aragonés, en la anterior propiedad, optó por la prudencia en ese caso y por dejar pasar ese revuelo. Elvis Coca, muy reciente Ni Gaizka Campos ni Vada son casos aislados por declaraciones en Twitter o Instagram del pasado. El más reciente es el de Elvis Coca, ayudante de Chema Aragón en el Mirandés y que iba a firmar por el Barcelona para hacer el scouting de Segunda División y Primera RFEF. El club azulgrana decidió dar marcha atrás y no incorporar a un técnico que había escrito tuits o retuiteado otros mofándose del Barça y alegrándose por sus derrotas, alabando al Real Madrid, el eterno rival. También había hecho tuits en los cuales ridiculizaba a Leo Messi, a Luis Suárez, a Gerard Piqué o a la sección de baloncesto del Barça. “Basta ya de tantas ayudas. Las q nos quita Rajoy se las dan a Barça. Lamentable”, fue uno de ellos. Algo similar le pasó a Sergi Guardiola en el filial del Barcelona en diciembre de 2015 cuando había rescindido su contrato con el Alcorcón y fue presentado por el club azulgrana. Unos tuits animando al Real Madrid y contra el Barcelona y Cataluña en 2013 ocasionaron esa rescisión solo 8 horas después del anuncio. "Hala Madrid, puta Cataluña", había sido uno de ellos. El director de Fútbol del club azulgrana era Raúl Sanllehí, ahora en el Zaragoza como director general. *Delete* 😬

#WelcomeDoherty ⚪️ #COYS pic.twitter.com/dNRuGv6DTI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 de agosto de 2020 El Tottenham, sin embargo, cuando fichó al jugador del Wolverhampton Matt Doherty optó por una solución menos traumática, tras unos tuits del pasado declarando su amor por el Arsenal, con un vídeo en el que el futbolista aparecía borrando esos mensajes y fue una salida que gustó en la hinchada. Mientras, el interés del Barcelona por Ceballos en 2017 se frenó por unos tuits de años anteriores, en 2012, en los que el jugador criticaba a Cataluña, a Piqué o la pitada al himno en la final de la Copa entre el Barcelona y el Athletic. En 2014 el Deportivo no fichó a Julio Rey, que estaba en La Pobla de Mafumet, por un tuit contra el club: "Puta Depor y Puta Riazor", había escrito unos años antes. El diferente ámbito, en una celebración, pero el suceso recuerda a lo vivido con Culio en febrero de 2016, cuando el centrocampista argentino tuvo que pedir perdón en su presentación por sus palabras unos meses antes cuando logró el ascenso con Las Palmas contra el equipo zaragocista y su entrenador, Ranko Popovic, en medio de la celebración por el ascenso del conjunto canario. Sin embargo, el argentino sí pudo jugar en el conjunto aragonés en la recta final de ese curso. También son recordadas las palabras de Luis Figo en el balcón de la Generalitat en 1998 tras lograr la Copa del Rey: "Blancos, llorones, saluda a los campeones", dijo. Dos años después fichó por el Real Madrid. Culio pide disculpas y dice que irá "a muerte con este club y esta afición para ascender" En ese mismo balcón, Mourinho le prometió amor eterno en 1997 al Barcelona cuando era ayudante de Robson y con la Copa del Rey en la mano. "Hoy, mañana y siempre, el Barça en el corazón", dijo. Con el tiempo fue entrenador del Real Madrid y objeto de las iras de todo el barcelonismo por sus enfrentamientos con el Barça de Guardiola. O Thibaut Courtois ahora portero del equipo blanco celebró la Copa con el Atlético con la siguiente frase: ““Salta, salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por el cu…” , dijo en 2013. “En ese momento era muy joven. Me dejé llevar por el momento. Yo pedí perdón en aquel momento y lo hago ahora mismo también. Eso fue algo de juventud. Yo ahora solo pienso en dejarlo todo por el Real Madrid”, aclaró en 2018 tras su fichaje por el club madridista.