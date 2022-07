Algo más de doce horas después de que el Real Zaragoza diera marcha atrás en su decisión de no fichar a Gaizka Campos por un tuit en Twitter de hace nueve años, en 2013 y cuando tenía solo 16 años, en el que aseguraba que el club aragonés le daba asco, el portero vasco ha hecho un comunicado en Instagram en sus redes sociales pidiendo disculpas. "Después de un día duro como el vivido ayer, quiero en primer lugar pedir disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido por los tuits antiguos publicados", dice.

"Palabras desafortunadas escritas hace muchos años por un niño y que en ningún caso reflejan la persona y el profesional en el que considero haberme convertido, algo que creo puede refrendar cualquiera que me haya acompañado en mi carrera hasta el día de hoy", asegura el portero, que había llegado a un acuerdo por dos años tras salir del Celta B al no ejecutar ese club la opción para renovar su contrato. Campos, por cierto, ha vuelto a activar su cuenta de Twitter tras desactivarla ayer por la tarde.

"De los errores se aprende. Espero que podáis aceptar las disculpas de aquel niño que se equivocó y entendáis al hombre que hoy escribe estas palabras, cuyo único objetivo es seguir cumpliendo un sueño: ser futbolista"

"Mi intención, por supuesto, era darlo todo por la camiseta del Real Zaragoza. Demostrar en el campo y en los entrenamientos mi compromiso y respeto hacia un club con tanta historia. De los errores se aprende. Espero que podáis aceptar las disculpas de aquel niño que se equivocó y entendáis al hombre que hoy escribe estas palabras, cuyo único objetivo es seguir cumpliendo un sueño: ser futbolista"

"El asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gooool", escribió el 19 de mayo el portero vasco, nacido en Barakaldo y que se refería a la victoria del Athletic por 1-2 con un gol en el descuento de Ibai Gómez en La Romareda que suponía ya casi el descenso del equipo zaragocista en la jornada 36 de Primera en la 12-13. "Después de una profunda reflexión, el Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. Esta resolución no ha sido sencilla, pero uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa máxima", explicó en la noche del miércoles el club. En la agencia del jugador, You First Sports, hay malestar por lo sucedido, con una clara sensación de extrañeza, pero según fuentes de la misma se descarta iniciar acciones legales ni realizar algún tipo de demanda por el contrato entre el jugador y el Real Zaragoza.

"El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con Gaizka Campos para que se convierta en nuevo jugador de nuestro equipo. El portero, de 25 años de edad, se compromete con nuestro club y firmará mañana su nuevo contrato que le vincula para las próximas dos temporadas”, aseguró el club aragonés en su anuncio del miércoles, por lo que el vínculo no estaba firmado, aunque a efectos legales también se podría reclamar si solo existiera ese principio de acuerdo, cosa que en la agencia del arquero insisten en no contemplar.

El Real Zaragoza no incluye en los contratos de los jugadores ninguna alusión a las redes sociales y al buen uso de las mismas, aunque sí hay las correspondientes advertencias en ese aspecto por parte de la entidad a los futbolistas, además de exigirles el compromiso de seguir las directrices de la SAD en el uso de las mismas.