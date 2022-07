El zaragocismo da puerta a Campos

El zaragocismo todavía se frota los ojos tras lo acontecido en la tarde del miércoles. El fichaje no consumado de Gaizka Campos acaparó debates acerca de una decisión adoptada desde el club que contó con partidarios y detractores casi a partes iguales. Esa división de opiniones también fue detectada desde la Federación de Peñas del Real Zaragoza, cuyo presidente Pablo Palomar da fe de ello, aunque considera que la decisión del club es «la menos mala teniendo en cuenta que es un tema peliagudo y que no había una solución perfecta».

Para Palomar, en todo caso, el futbolista debió mostrarse más cuidadoso al acceder al fútbol profesional. «Los deportistas, y más cuando llegan a un determinado nivel, deben tener cuidado con las redes sociales. Más allá de consideraciones sobre si se ha gestionado bien o mal desde el club, es cierto que la situación que se había generado iba a causar cierta crispación en el aficionado y Gaizka iba a estar en el punto de mira si se hubiese concretado el fichaje», afirma.

Porque el representante de las peñas zaragocistas entiende, incluso, que «venir desde un principio con ese lastre te obliga a tener mucha personalidad para soportarlo a nivel deportivo. Te marca desde el inicio y se le ha hecho un favor».

Las disculpas del meta, para Palomar, no cambian nada. «Si lo hubiese hecho antes habría servido para algunos, pero no para otros. Lo que se ha decidido es la solución menos mala para todos: club, jugador y afición».

Melero, "radicalmente de acuerdo"

Entre la voz de los aficionados emerge también la de Pepe Melero, exconsejero y abonado del Real Zaragoza, del que se declara eterno forofo. Para él no hay duda. «Me parece muy bien la decisión del Zaragoza, estoy radicalmente de acuerdo. No se puede tener en la plantilla a alguien que dice que el Zaragoza le da asco. En la vida nada es gratis y los errores se pagan y, si él cometió aquel error hace años y es capaz de mantenerlo durante este tiempo sin haberse molestado en borrar ese tuit, estamos ante una decisión acertadísima por parte del club».

El escritor aragonés se muestra convencido de que su fichaje habría sido un error. «Cualquier afición habría abroncado a alguien que dice que el club donde juega le da asco. Y más en un puesto donde se necesita serenidad».

Las disculpas, para Melero, llegan «tarde». En todo caso, asume que «todos cometemos errores, pero debes tener la madurez suficiente como para, si tan arrepentido estás, revisar tus redes y borrar aquello con lo que no estás de acuerdo años después. Pero ni siquiera se preocupó de eso y eso denota una falta de madurez espectacular». Además, cree que «sus disculpas no son sinceras. Si el Zaragoza te da asco a los 16, a los 25 también y no se puede tener en plantilla a alguien así».