Jairo Quinteros llegará en propiedad al Real Zaragoza

Jairo Quinteros, central del Inter Miami, muy cerca del Real Zaragoza El acuerdo, entonces, sería a coste cero, aprovechando las sinergias entre el Real Zaragoza, con Jorge Mas como presidente zaragocista, y el Inter de Miami, ya que es junto a su hermano José máximo accionista del club de la MLS, con el 90% de la propiedad de ese equipo. El futbolista, de 21 años, firmaría en principio contrato por dos temporadas, con la posibilidad de alguna más opcional. En los últimos días han salido noticias en su país dando por segura su salida al Zaragoza con una cesión por dos años, pero estas ahora mismo están prohibidas por la FIFA, que las limita a una temporada. Sin embargo, la fórmula será, salvo giro que no se espera, que el defensa llegue en propiedad. Estuvo seis años en la cantera del Valencia, llegando a juveniles y a disputar la UEFA Youth League, aunque al no tener sitio en el Mestalla decidió fichar por el Inter de Miami en febrero de 2020 y tras la pandemia este club lo cedió al Bolívar El zaguero, que en 2021, entre febrero y diciembre, estuvo cedido en el Bolívar de su país, llegó en 2020 a Estados Unidos procedente de la cantera del Valencia, donde recaló desde las categorías inferiores de la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín en Cartagena, ciudad a la que llegó junto a su familia a los 4 años. Estuvo seis años en la cantera del Valencia, llegando a juveniles y a disputar la UEFA Youth League, aunque al no tener sitio en el Mestalla decidió fichar por el Inter de Miami en febrero de 2020, que después de la pandemia lo cedió al Bolívar. Allí, coincidió durante los primeros meses con el técnico Natxo González, que dejó el banquillo de ese equipo en mayo de 2021, y durante toda su estancia con otro exzaragocista, el central Alberto Guitián. De regreso, al Inter de Miami, en lo que va de temporada solo ha jugado en cuatro partidos de la MLS, en dos de titular, y en otro más en la MLS Next Pro, donde juega el Fort Lauderdale, segundo equipo del club de Florida. El Inter de Miami quiere darle salida y las sinergias convierten al Zaragoza en destino para un futbolista que también puede jugar de lateral derecho. Es un defensa fuerte, con 1,84 metros y que destaca por su capacidad física y su concentración defensiva muy por encima de sus cualidades técnicas 13 veces internacional Quinteros, de 21 años, debutó con la selección absoluta de Bolivia hace un año, en junio de 2021, en el encuentro clasificatorio para el Mundial 2022 ante Venezuela, a la que Bolivia se impuso por 3-1. Ya se ha consolidado en el combinado absoluto de su país, con 13 partidos, 12 de ellos de titular. El central, además, siempre ha dejado claro su deseo de regresar al fútbol europeo y de hecho está más que ilusionado con la posibilidad tan cercana de llegar al Real Zaragoza y de retomar su carrera en España tras su etapa en la cantera del Valencia. “Obvio que me gustaría. Mi objetivo es volver a Europa donde me he formado toda mi vida, de los 3 a los 18 años. Mi paso por España fue muy importante, estuve seis años jugando en la cantera del Valencia. Eso me dio mentalidad, madurez. Valencia para mí fue lo más importante de lo que he hecho en mi carrera hasta el día de hoy. De allí vino la selección boliviana y todo lo demás”, declaró el pasado mes de febrero en una entrevista a Efe.