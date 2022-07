Vada rechaza irse a Arabia Saudí y al Legia de Varsovia

Valentín Vada ha rechazado en las últimas semanas una suculenta oferta de Arabia Saudí, que multiplicaba su salario actual por más de cuatro, y también una propuesta del Legia de Varsovia polaco, porque su idea es jugar en el Real Zaragoza la próxima temporada y por ahora no contempla otra posibilidad, aunque su salida en este verano no se puede dar por descartado. El argentino, máximo goleador del equipo pese a ser un centrocampista e igualando las 7 dianas de Iván Azón, cuenta con la confianza de Juan Carlos Carcedo y le ha dicho que va a tener un rol importante en el equipo, aunque el exceso de centrocampistas en la plantilla y la idea del club de traer un medio ofensivo complica mucho el reparto de minutos.

El jugador tiene un año más de contrato y la posibilidad de extenderlo una temporada más, hasta 2024, pero bajo la autorización de argentino, es decir de forma unilateral. Así, a efectos prácticos termina contrato en junio de 2023 y sabe que el Real Zaragoza va a exigir un traspaso si llega un equipo interesado en hacerse con sus servicios. Además de esas dos ofertas, Vada ha tenido el interés de hasta tres equipos de Segunda, pero de momento su decisión también es firme. El jugador tiene en su contrato la posibilidad de salir por una cantidad muy baja de dinero si el club que le quiere fichar es de Primera de España, aunque de momento no ha tenido ofertas de la élite.

De momento, Vada espera cumplir su contrato y también la decisión del club si le plantea una renovación, algo que no ha sucedido por ahora. El argentino dejó lo mejor en su año de estreno como zaragocista es su acierto ante el gol, ese talento de llegador, que le lleva a estar en el momento justo en el área, apareciendo por sorpresa, una cualidad que complica el control de los defensas. Anotó en las victorias ante el Alcorcón, en la primera vuelta, el Lugo y el Sanse, en la segunda, y en los empates frente a Fuenlabrada, Ponferradina y Girona, hasta el ecuador, y Tenerife después. Es decir, trece puntos de la temporada pasada por sus goles, cuatro de ellos saliendo desde el banquillo y tres como integrante del once, los anotados contra el Sanse, la Ponferradina y en Tenerife

Vada llegó al Zaragoza sobre la bocina del mercado de fichajes, el 31 de agosto, con una pretemporada sin apenas entrenamientos grupales en el Almería, ya que estuvo descartado y solo en algunos momentos se entrenó con el filial. El argentino hizo un esfuerzo importante en el apartado económico, con un salario que ronda los 250.000 euros brutos, puesto que la ficha que tenía en el Almería era muy superior. JIM le fue dando minutos y fue titular ante el Oviedo por primera vez en la octava jornada, ahí pasó a ser fijo hasta que llegó su lesión en el aductor en Montilivi, que le descabalgó. En el comienzo de la segunda vuelta, en Miranda, llegó la roja por una patada a destiempo a Capellini, con dos partidos de sanción, y perdió la confianza de JIM, lo que se acrecentó con los fichajes de Eugeni y Grau.

29 partidos, 13 de titular

Las bajas en la medular en la recta final le dieron un puesto, pero su temporada no fue la esperada, tampoco en el reparto de oportunidades, con 29 partidos de Liga, pero solo 13 de titular y 1.317 minutos, una aportación discontinua en el once que no favoreció su rendimiento, aunque dejó esos siete goles como muestra de un potencial ofensivo y una llegada desde segunda línea y un carácter, que también tuvo su lado oscuro en aquella expulsión.

El Zaragoza cuenta ahora mismo en el medio con Francho, Zapater, Grau, Petrovic, Eugeni y el propio Vada, aunque los dos últimos tienen un perfil más ofensivo, faceta en la que también puede jugar Bermejo y donde se quiere firmar a un jugador, con Daniel Ruiz (Millonarios) como gran sueño muy por delante de Manu Molina. Además, el club quiere dar salida a Bikoro, Javi Ros y Buyla. La competencia en la sala de máquinas va a ser elevada, pero Vada espera dar un paso adelante en su nivel y en los minutos y el paso de la pretemporada y las primeras jornadas marcarán si se da una salida sobre la bocina que ahora no contempla porque está a gusto en la ciudad y en el club.