Tiempo de salidas en el Real Zaragoza

El viaje a Boltaña del viernes, en un 'stage' que durará hasta el 23 de julio, marca una frontera clara en el proceso de configuración de una plantilla del Real Zaragoza que, una semana después de empezar los entrenamientos y casi mes y medio desde que cayó el telón del pasado curso, sigue con exceso de equipaje. Juan Carlos Carcedo trabajó el sábado con 31 futbolistas, una barbaridad se mire por donde se mire, por mucho que cuatro sean del Aragón (Acín, Puche, Luna y Vaquero). Así, el Zaragoza, con 28 fichas cubiertas, contando ahí a Bikoro, de vacaciones hasta que se cierre su adiós, necesita aligerar con rapidez la nómina de la plantilla. Está semana es tiempo, sin duda, de salidas.

Además, es vital que se den para liberar masa salarial y para generar un espacio de fichas que ahora no existe, más allá del incordio que supone para un entrenador trabajar con tantos jugadores. De momento, el Zaragoza ha fichado a dos futbolistas, un portero (Rebollo) y un ariete (Giuliano) y faltan no menos de cuatro, con un central (Jairo Quinteros), un centrocampista ofensivo y dos o hasta tres jugadores de ataque en la cesta de la compra.

Sabin Merino, cedido al San Luis de México, Aguado, al Andorra, Ángel, al Calahorra, y el meta Azón, sobre el que no se ejecutó la renovación para irse a la SD Logroñés, componen por ahora el exiguo repertorio de salidas. Hacen falta más. En ellas hay jugadores a los que se les ha dicho muy claramente que no entran en los planes. Ya se hizo con Bikoro, que no llega a un acuerdo para su rescisión del año de contrato que le resta porque la propuesta del Zaragoza es baja, paso previo a un fichaje por un equipo de Primera RFEF, Segunda RFEF (Hércules) o del extranjero. También a Marcos Baselga se le ha propuesto esa salida y una indemnización muy baja por los dos años que le restan. Por eso, una salida cedido, la tercera seguida, es lo más factible. Jannick Buyla, con el Nástic y el Murcia interesados, también busca otro sitio cedido.

Posibles descartes

Con Bikoro sin regresar, no se les ha dicho a Buyla y a Baselga que no se subirían al bus con destino a Boltaña, pero no es para nada descartable que no estén en la lista. Ya el año pasado el delantero y Bikoro no viajaron a San Pedro del Pinatar. También deben salir Clemente y Javi Ros, pero en este caso sí que parece probable que, si hasta el viernes no han podido irse, viajen a Boltaña.

Ros ha tenido el interés de equipos de Segunda, no cristalizado en ofertas por ahora, y su salida apunta al extranjero, con la carta de libertad y tras rescindir el año de contrato que le resta. La idea del club es pagar el mínimo posible en las rescisiones y eso es una dificultad, aunque el navarro ha demostrado en su cesión al Amorebieta que se ha recuperado bien de su lesión en la rodilla.

Con Clemente se busca una cesión y, al igual que pasa con Buyla y con Baselga, Torrecilla se está implicando muy activamente en ello, además de sus agentes. El central, tras su paso por el Sanse, ha estado sobre la mesa en varios clubs de Segunda y ha tenido opciones en el extranjero, pero ahora no hay ninguna vía adelantada.

Varios casos más

Estas cinco salidas no tienen vuelta atrás y después hay varios futbolistas cuyo futuro se juega este verano. Por ejemplo, el de Luis Carbonell, de regreso de su gris cesión al juvenil del Real Madrid y de buen arranque de preparación para ver si se queda o repite cesión, de Larra, con muchas opciones de quedarse, o de Vigaray, que debe demostrar su recuperación tras un año en blanco y de momento va camino de ello. La despedida de Narváez es segura y el Zaragoza sueña con obtener un traspaso, que no será elevado, Jair cuenta con tres propuestas, una muy buena de Bélgica y se le ha dicho que se queda, aunque habrá que ver si ese capítulo está cerrado o no, Vada tiene ofertas y desea quedarse si es importante en el rol del equipo, Nieto podría salir cedido, pero nada se le comunicó aún y Ratón ha querido despedirse y no se le ha dejado por la idea de tener tres porteros con Rebollo. El meta onubense es posible que tenga dorsal del filial, como Carbonell si se queda. Pero, aun así, el exceso es claro.