Alberto Zapater, con la ilusión del primer día

Como si de un juvenil que está empezando su carrera deportiva, el capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, comienza el nuevo curso con la ilusión del primero. El ejeano, de 37 años, acaba contrato este curso pero se resiste a pensar que será la última. "Afronto la temporada con la sensación de que quiero ganarme jugar un año más. Creo que es mejor eso a pensar que es el último. Cuando firmamos un contrato de 5 años cuando volví, ni el club ni yo pensábamos q íbamos a llegar hasta aquí. Fue un detalle y una muestra de cariño, compromiso y fidelidad por parte de ellos, algo no típico en el fútbol de ahora. Agradezco que sigan contando conmigo y que piensen que sigo pudiendo ayudar", señaló el ejeano en rueda de prensa.

Con el inicio de la competición a un mes vista, es el momento de comenzar a trabajar para llegar lo mejor preparado posible al primer encuentro liguero. "El inicio de la pretemporada y las primeras semanas siempre son ilusionantes. No por tener uno muchos años deja uno de tener esa sensación y ese cosquilleo. Un amigo mio me decía que es como la vuelta al colegio y es así como me siento", reconoce Zapater. "El primer día que vuelves te cuesta dormir, y eso creo que es lo bonito y es bueno", añade.

El capitán del Real Zaragoza cree que la primera toma de contacto en la vuelta al trabajo está siendo positiva. "Son días de sufrir más de la cuenta, de ir pensando en el día a día, porque a la vuelta de la esquina empezamos", dijo. El club aragonés inicia un proyecto nuevo, con el cambio de propietarios y la llegada de Juan Carlos Carcedo al banquillo. "Es un entrenador con mucha experiencia que lleva trabajando muchos años. Este es un paso muy importante en su carrera y se le ve muy ilusionado. Seguro que nos va a poder aportar y ayudar en muchas cosas", afirmó el de las Cinco Villas. Al respecto de la manera de entrenar de Carcedo, Zapater confesó que el nivel de exigencia es muy alto. "Está habiendo cambios, muchas cosas son diferentes. El técnico es cañero, la carga de trabajo que estamos teniendo hace tiempo que no la llevábamos. Pero hay muchas ganas de currar. Se está trabajando mucho y bien", reconoció Zapater, que explicó que tiene algunas molestias físicas: "Llevo un par de días con la espalda fastidiada, en una fase aguda. Aunque ya me ha pasado más veces, tengo experiencia y lo tenemos controlado".

La afición

Lo que nunca cambia en el Real Zaragoza es el compromiso de la afición con el equipo, con casi 20.000 abonados ya en la primera semana de campaña. "La mayor fuerza de este club es la afición. Siempre digo que el Zaragoza será lo que quiera su gente. Esa masa social no nos la quita nadie y nos hace diferentes. Es de agradecer y nosotros tenemos que intentar devolvérselo en el campo", manifestó el capitán.

Zapater también habló de la confección de la plantilla de cara a esta temporada, en la que , por número, sobran varios nombres de los que están entrenando en la vuelta al trabajo. "Yo tengo mi opinión, pero los que hay ahora son mis compañeros. No sé que va a pasar. Yo he pasado por su situación y que hablen de ti no es agradable. Todos somos futbolistas y sabemos cómo son estos meses. Los que se queden sé que sumaran y los que vengan, también. Yo no soy el director deportivo y lo que decidan será lo mejor para el club", analizó el mediocentro. Precisamente de los recién llegados tuvo unas palabras el ejeano: "Yo les digo que no prometan nada más que trabajo, esfuerzo y dar todo por la camiseta. No me gusta hablar de los demás, prefiero que lo veáis vosotros, pero mi primera impresión es muy buena, me gusta lo que veo. A Guliano se le ven las ganas desde el primer minuto del entrenamiento".

El capitán del Real Zaragoza tiene ganas ya de que llegue el inicio de la competición. "Empezar bien ayuda, aunque sabemos lo larga que es la Segunda. Hay cambios, ha venido una propiedad buena y sabemos la exigencia que te da llevar esta camiseta, la historia y esos 19.000 abonados. Somos conscientes de los difícil que es, que hay que ir poco apoco, que es muy largo, vamos a trabajar para empezar bien y para que sea este año", aseguró un Zapater que terminó volviendo a recordar lo ilusionado que está ante el nuevo comienzo: "El cosquilleo lo sigo teniendo. Mientras esté esa llama, más el físico, me gustaría seguir. Luego el tiempo dirá, ya veremos como discurre el año".