El Real Zaragoza continúa con su puesta a punto. Los futbolistas realizaron este lunes doble sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Juan Carlos Carcedo, que contó con la participación de todos los futbolistas que se han reincorporado al trabajo una vez que Cristian y Clemente han superado sus molestias. El único que no se ha reincorporado ha sido Bikoro, a la espera de resolver su situación contractual. El equipo seguirá hoy con su preparación en la Ciudad Deportiva hasta que el viernes se marche a Boltaña para completar el stage veraniego en el Pirineo hasta el 23 de julio.

Por otro lado, el último en llegar, Dani Rebollo, no será presentado como nuevo jugador del Real Zaragoza. El portero, proveniente del Betis B, va a tener ficha del conjunto filial, por lo que no tendrá un acto oficial ni comparecerá en rueda de prensa. A pesar de ello, la idea es que el guardameta sea uno más en la dinámica del primer equipo durante el año. Además, también se ha conocido que el portero del Deportivo Aragón, Miguel Sanz no continuará ligado al Real Zaragoza la próxima temporada. El canterano, de 19 años, disputó un total de 12 partidos la pasada campaña con el filial. Sanz, internacional con las categorías inferiores de la selección, fue varias veces convocado pero no ha llegado a debutar con el primer equipo.