Entrevista con Ángel López: "Hay muchos laterales, lo mejor era salir y coger rodaje"

¿Cómo afronta esta etapa en el Calahorra y en la Primera RFEF?

Con ganas de conocer la categoría porque me han hablado muy bien de ella, la he estado viendo bastante este año y el ritmo de competición es bastante parecido a Segunda División y hay muchos jugadores de calidad que quieren dar el paso como yo. Así que con ganas, ilusión y a ver si me puede ayudar en mi carrera para volver al Real Zaragoza.

¿Qué objetivos tiene con el Calahorra?

No he hablado con el míster aún, hoy (este lunes) tenemos la primera toma de contacto con el cuerpo técnico, jugadores y con el campo porque tenemos una presentación en La Planilla. Con ganas de comenzar ya.

Sigue vinculado al Real Zaragoza, ha renovado su contrato.

Es el equipo de mi ciudad, al que todos queremos ver en Primera División y espero aportar mi granito de arena. Entré en el Infantil B, tarde para lo que es lo normal. Pero bueno, entré en el momento ideal, que fue el mío.

¿Lo mejor era salir cedido?

Entendimos que no podíamos estar otro año así, en blanco, por decirlo de alguna manera, habiendo competido tan poco. Este año, como todos sabemos, hay laterales de sobra en el primer equipo y creímos que lo mejor para mí era salir y coger rodaje. El Calahorra me ofrecía un buen plan que me favorecía bastante, con minutos, está claro que confían en mí. Hoy acabo de llegar a Calahorra y me estoy instalando.

En el lateral derecho hay mucha competencia, hubiera tenido difícil ganarse minutos.

Claro, y yo quiero seguir jugando y compitiendo y lo mejor era salir este año. Entre el club y yo hemos decidido salir cedido a una categoría superior a la que está el filial para así el año que viene intentar formar parte ya del primer equipo.

Las apuestas por Francho, Francés, Azón son muy claras pero también hay otras como la suya.

La verdad es que estoy muy a gusto con la gente del club que ha confiado en mí. Para mí ha sido un paso adelante. Aunque sea salir del club, que nunca te gusta y es nuevo, al menos para mí que no había jugado nunca fuera de Zaragoza. Pero al final sí vi que hay confianza en mí y me gustó el plan, la idea, el Calahorra, así que adelante.

Los componentes de aquel equipo juvenil que jugó la Youth League siguen dando pasos.

Es bonito ver que un equipo de categorías inferiores puede dar tanto de sí. Normalmente llegan muy pocos jugadores, si llega alguno, y es muy bonito juntarte con tus compañeros en el primer equipo. Lo hablábamos este año con Francés, Francho, Azón, es muy bonito.

¿Está contento por ellos?

Sí, sí, tengo una relación excelente con todos, me acogieron muy bien y se lo he agradecido mucho. A Puche también, está muy contento. La verdad es que en los entrenamientos me juntaba más con ellos. Aunque todo el equipo me ha acogido muy bien, al final te juntas con los que más tiempo llevas.

¿Cómo ha sido esta última temporada para usted?

Ha sido el año más difícil, más duro, más bonito, ha sido una montaña rusa. Estoy muy contento y agradecido al Real Zaragoza por haberme dado la oportunidad. Ahora que la categoría ya la conozco tengo ganas de competir en ella porque es muy bonita.

El momento del debut con el primer equipo lo recordará siempre. Se lo tatuó en el brazo.

Fue bastante viral en su momento. Me apetecía llevarlo en la piel. Me gustan los tatuajes y creo que se merecía una dedicatoria importante ese momento por todo lo que conlleva ese momento por el sufrimiento no solo mío sino de mi familia. Es el club que me ha dado la oportunidad y se lo merece. En La Romareda jugué dos partidos, contra Burgos y Sevilla. Este último fue espectacular, contra un equipo de Primera División, que juega competiciones internacionales, y me hizo muy feliz.

¿Los canteranos sienten de manera especial el aliento de la afición?

Sí, sí, desde luego, cuando estás en La Romareda y en todos los sitios. Al final todos tiramos de lo de casa y la verdad es que se agradece mucho, dan ganas de lo que han hecho todos los canteranos, de quedarse y formarse aquí. Ayuda mucho.

¿Su sueño sigue siendo jugar con el Real Zaragoza?

Ese es mi sueño, sin ninguna duda, hacerme un hueco en el primer equipo y ayudar al equipo a estar donde se merece que todos sabemos dónde es.

¿Se imagina ese ascenso con la gente de la casa?

Sería espectacular. Imagine que hay cinco, seis integrantes de ese equipo juvenil, sería muy bonito.

Y tatuarse el ascenso...

Estaría muy bien, la verdad. No me importaría.

¿Qué le parece el equipo que está haciendo el Zaragoza?

Zapater decía hoy mismo (este lunes) que les exige mucho Carcedo, los veo muy motivados. He hablado con algunos de mis compañeros y los veo muy motivados, ven al equipo motivado y con ganas de competir. Es lo que hacía falta el año pasado, que la afición crea en el equipo. No porque no creyera, sino porque a veces le fallamos a la afición y este año se lo vamos a devolver.

Por lo que dice lo va a seguir muy de cerca.

Eso está claro, como si me puedo bajar todos los días a La Romareda a verlo.