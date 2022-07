Jair es intransferible en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza no se plantea una salida este verano de Jair Amador y lo ha declarado intransferible, cerrando la puerta a que el central luso pueda marcharse dejando una pequeña cantidad en forma de traspaso porque ofertas tiene para ello. Sin embargo, la postura de la entidad es firme y Jair, clave en la pasada temporada y de buen rendimiento en su primer curso, no saldrá, salvo giro brusco de los acontecimientos.

El defensa tiene una buena oferta del AEK de Atenas griego y la posibilidad de regresar al Maccabi de Tel Aviv de Israel, de donde vino traspasado en agosto de 2020. Además, esperaba, y no ha llegado de forma oficial, una propuesta de un club de la Primera belga, que era la más interesante a priori para el futbolista, que prefería ese destino antes que volver a Israel o jugar en Grecia.

En todo caso, el Zaragoza conoce que es un jugador cotizado y el mensaje que le ha lanzado al defensa es que no está en venta y que se le considera fundamental para el próximo curso. Jair ha formado una pareja de centrales con Francés que es una de las mejores de la categoría y que el Zaragoza no está dispuesto a que se rompa en este verano. Lluís López y la más que previsible llegada de Jairo Quinteros (Inter) con la salida de Clemente a una nueva cesión apuntalan un eje de la zaga que el club y Carcedo no quieren tocar más.

Pareja intocable

Con Francés cerca de sellar su renovación, a Jair, al que le queda un año de contrato, no se le ha puesto una propuesta para prolongar ese vínculo, teniendo en cuenta que las ofertas que posee el central son muy superiores a sus actuales emolumentos en el Zaragoza, donde está en la zona media del ranking salarial de la plantilla del club blanquillo, en torno a los 250.000-300.000 euros, por debajo en una lista que encabezan ahora Petrovic, Cristian Álvarez o Narváez tras las despedidas de Álvaro Giménez o Sabin Merino.

Jair, que cumplirá en agosto 33 años, lo que también le condiciona en la oferta económica para aprovechar al máximo el tiempo de fútbol que le queda, ha jugado 68 encuentros oficiales de zaragocista en dos años. Renovó en enero por partidos, tras jugar, desde que arribó en el verano de 2020, 50 partidos oficiales, lo que prolongó su contrato hasta junio de 2023, aunque sin una modificación contractual, solo en la duración del vínculo, ya que se trataba de una opción unilateral. El defensa, por el que el Zaragoza pagó un traspaso de unos 450.000 euros al Maccabi, accedió a venir al club aragonés porque deseaba regresar a España, pese a que el conjunto israelí le había propuesto renovar, y lo hizo bajando de forma notable sus emolumentos.

De menos a más

Jair llegó en el verano de 2020 con Lalo Arantegui como director deportivo, que ya lo había fichado para el Huesca. En el conjunto azulgrana estuvo dos temporadas, entre 2016 y 2018, logrando el ascenso en la 17-18, disputando todos los partidos como titular la zaga azulgrana. Tras rechazar la oferta de renovación, firmó por el Maccabi y el Zaragoza, con Lalo ya en la dirección deportiva, ya tanteó su regreso en el verano de 2019, pero no se pudo hacer realidad más que un año después, también por el esfuerzo del jugador en que se llevara a cabo ese regreso a España.

Comenzó Jair con mala suerte con las lesiones, con unas molestias en la cintura iliotibial de la rodilla y una rotura muscular en el psoas ilíaco, pero desde diciembre se hizo un hueco indiscutible y JIM le dio toda su confianza desde que el entrenador alicantino arribó en Zaragoza, jugando muchos minutos en la segunda vuelta, con un total el curso pasado de 28 partidos, 27 de titular, y 2.399 minutos ligueros. Esta última temporada su peso ha aumentado, siendo el que más minutos acumuló del equipo, un total de 3.504, con 39 partidos como titular. Se perdió las dos últimas jornadas por un proceso febril y su paternidad y la visita del Almería por sanción.