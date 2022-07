Jaime Sancho abandona el Real Zaragoza y ficha por el Zamora. El nieto del mítico Manolo Gónzalez (cuarto jugador con más partidos en la historia del club) cierra así su etapa en el equipo aragonés. "Puede jugar de extremo derecho o delantero centro y llega para reforzar la parcela ofensiva", valoró el club castellanoleonés sobre el canterano. En el Zamora, en 2ª RFEF , han recalado en los últimos años varios exzaragocistas como Dongou o César Yanis y Marcos Baselga, al que desde el equipo aragonés se le sigue buscando una salida.

Sancho es miembro de la generación dorada que logró el título en la liga en la División de Honor Juvenil y disputó la Youth League en la temporada 2019-20. Al contrario que otros de sus compañeros en esa plantilla, como son los casos de Francés, Francho o Azón, el futbolista no ha conseguido dar el salto al primer equipo. El último año estuvo cedido en el Tarazona y en el Calvo Sotelo de Puertollano.

Por otro lado, Luismi Luengo, central del Deportivo Aragón la pasada campaña, ha anunciado que no continuará en las filas del conjunto aragonés. "Gracias al club por brindarme la oportunidad de defender la camiseta del Real Zaragoza. Me voy satisfecho sabiendo que he dado todo lo que tenía", aseguró el defensa en su carta de despedida. Luengo no llegó a debutar la pasada campaña con el primer equipo pero realizó estuvo presente en muchos entrenamientos a las órdenes de Juan Ignacio Martínez.