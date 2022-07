El nuevo mundo en la portería para Carcedo

No fue solo una decisión de Juan Carlos Carcedo la de tener tres porteros que compitieran por el puesto, ya que Miguel Torrecilla y los responsables de la Ciudad Deportiva también la veían con buenos ojos para de ese modo alterar lo menos posible el ecosistema de los porteros del filial. El Real Zaragoza, con el fichaje de Rebollo y la negativa a dejar irse a Álvaro Ratón, tiene a dos metas para discutirle el puesto a Cristian Álvarez, hasta ahora más que fijo en los últimos cinco cursos, si bien el recién llegado, al tener 22 años, es más que probable que tenga dorsal del B y hasta podría jugar llegado el caso con el filial, pero eso ya parece menos posible, ya que a todos los efectos Rebollo será del primer equipo. En todo caso, es la primera vez que Carcedo, tanto de segundo entrenador junto a Emery, como de primero, en su año y medio en el Ibiza, se encuentra una portería tan concurrida.

Con el preparador de Hondarribia, Carcedo estuvo desde 2007 hasta 2019, en el Almería (1 temporada), el Valencia (4), el Sevilla (4), el Paris Saint Germain (2) y el Arsenal (2). De todas ellas, solo en una, en el Sevilla en la 13-14, tuvo tres arqueros con dorsal del primer equipo, Beto, titularísimo ese curso, Javi varas y Julián Cuesta. Esto habría pasado en el Zaragoza si Zubiaurre hubiera dado el paso de aceptar competir con Ratón y Cristian, algo que al final rechazó para renovar en la Real Sociedad como tercer portero, o si el club no hubiera dado marcha atrás al fichaje de Gaizka Campos tras el tuit de hace nueve años donde decía que el Zaragoza le daba asco. En ambos casos, con porteros de 25 años, no se habría contemplado que tuvieran dorsal del filial, ya que en el momento en que juegan con el primer equipo ya no pueden bajar al Aragón, una compaginación que sí se puede hacer con Rebollo al ser sub-23.

Titulares claros

Emery estaba al mando de las operaciones, pero Carcedo no era un segundo 'decorativo' y por ejemplo tenía mucho peso en la estrategia y en algunos entrenamientos más tácticos, además de en la relación con los jugadores. Ese tándem tuvo un primer portero muy definido con César Sánchez en la 09-10, con 30 jornadas de Liga, Beto en el Sevilla en la 13-14 (33), Sergio Rico en la 14-15 y en la 15-16, con 63 partidos en esos dos años, con Areola en el PSG en la 17-18 (34), o Leno en el Arsenal, al que en temporada y media (18-19 y 19-20) le dio 45 partidos en la Premier de 51 posibles y eso que en el primer curso tenía la dura competencia de Cech y Emi Martínez.

Mientras, Emery y Carcedo repartieron mucho más el arco en el torneo doméstico en el Almería en la 07-08, entre Alves (22 jornadas de Liga) y Cobeño (17), en el Valencia, en la 08-09 entre Renan (19) y César Sánchez (18) o en la 10-11, con Guaita (21) y César (15), en el Sevilla en la 14-15, entre Sergio Rico (21) y Beto (18), o en el PSG en la 16-17, con Trapp (23) y Areola (15).

Su etapa en solitario

¿Y Carcedo qué hizo en el año y medio como máximo responsable en el Ibiza? Germán Parreño fue su hombre de confianza, con Chanza en ambos cursos compaginando el filial, el Sant Rafel, y el primer equipo, sin debutar, y Kellyan y Álex Domínguez con pocas oportunidades. En la temporada del ascenso desde Segunda B, Germán fue el dueño absoluto, con 27 partidos oficiales entre Liga, Copa y promoción, por los dos de Kellyan, que solo jugó ante el Andorra y el Atlético Baleares. Mientras, en las 21 jornadas de la temporada pasada con Carcedo y en Segunda, Germán no le dejó ni un partido de Liga a Álex Domínguez, que sí tuvo la Copa con el ahora entrenador zaragocista y al que Paco Jémez dio galones de titular nada más llegar.