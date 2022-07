El adiós de corazón de Jaime Sancho al Real Zaragoza

El zaragocismo de Jaime Sancho viene de serie. Es nieto del cuarto jugador con más partidos en la historia del club, Manolo González, central que acompañó a Magníficos y Zaraguayos, así que cuando el Real Zaragoza le llamó hace cinco años cumplió un sueño. «Me siento muy agradecido porque mi sueño siempre había sido jugar en el Zaragoza. Es el equipo de mi ciudad, lo había defendido mi abuelo y mi ídolo es mi abuelo. Yo quería ser como él. Puse todas las ganas que he demostrado en todos los equipos que he jugado para defender el escudo como me habían enseñado», explica Sancho.

Cinco años después de su entrada en el club, en categoría juvenil, se despide, espera que momentáneamente, del equipo blanquillo. «Tenía unas condiciones muy difíciles de cumplir que eran estar en el primer equipo, pero estuve cedido y no en un equipo de la parte alta, así que era complicado. No tenía en mi contrato ser jugador del filial, tampoco me lo dijeron y tomé la decisión de salir, aunque mi opción principal siempre fue el Zaragoza», indica Sancho. Aunque no ha podido debutar con el primer equipo, el sueño de todo canterano que sí han podido cumplir otros compañeros de promoción, ha disfrutado formando parte de un equipo juvenil histórico en el Zaragoza, el que ganó la Liga y jugó la Youth League en la temporada 19-20. «Nos juntamos un grupo humano muy bueno, teníamos muy buena relación jugadores y cuerpo técnico y creo que nadie, ni nosotros, nos imaginábamos todo lo que pudimos llegar a hacer», apunta. Algunos de sus compañeros de aquel equipo sí han llegado al primer equipo, otros han tenido que seguir su camino. Los éxitos de los Francho, Azón y Francés le alegran como si fueran suyos. «Para mí es un orgullo. Haber jugado con ellos y disfrutar de una amistad con todos estos jugadores. Soy el primero en alegrarme porque antes de compañeros son amigos. Está claro que, por unas cosas u otras, podían haber llegado más, pero cada vez que llegue uno de los que han jugado conmigo me alegraré como si fuera yo», asegura el atacante, que puede jugar de delantero o extremo derecho. De la boca de Jaime Sancho solo salen buenas palabras, pese a no llegar a debutar con el primer equipo. «Como lo ves tan cerca… con Baraja estuve muy cerca, hice la pretemporada, fui convocado varios partidos y te ves muy cerca. Pero luego hubo una reestructuración y ya sabemos cómo es. Pasamos a un segundo plano y estamos intentando volver al primer plano. No tengo una espinita clavada», asegura. Ahora se centra en llegar al profesionalismo y ha elegido el Zamora para dar un paso adelante en su carrera. «Me atrajo el proyecto deportivo y el interés que mostraron. Me dijeron que me habían visto mucho, que les gustaba muchísimo y que no les iba a pesar mi edad», expone. Tiene claro su objetivo: «llegar al fútbol profesional». Y si lo consigue, estaría encantado de volver a La Romareda. Su casa. La de su abuelo. «El zaragocismo va a estar siempre, me considero zaragocista y defienda el escudo que defienda siempre tendré un huequito para el Zaragoza. Si en algún momento exploto y salgo al fútbol profesional, en mi cabeza siempre estará volver. Nunca se sabe las vueltas que da la vida. Lo vamos a seguir intentando. Mi objetivo es claro», asegura Jaime Sancho.