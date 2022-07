Francho Serrano, en su tercera temporada en el primer equipo del Real Zaragoza, se siente importante. Y así quiere serlo para su nuevo entrenador, Juan Carlos Carcedo. El centrocampista habló este jueves en rueda de prensa de cómo se desarrollaron las negociaciones para su renovación y de sus expectativas, tanto individuales como colectivas, para el nuevo curso. "Yo tenía mucha ilusión por renovar. Estoy en mi casa, donde quiero estar el máximo tiempo posible. Creo que me lo gané y que el club también aportó", explicó Francho. Con las dos partes buscando el mismo objetivo, el canterano confesó que fue "fácil" llegar a un acuerdo. "Estoy muy contento y deseando devolver la confianza cuanto antes", subrayó.

La renovación del centrocampista se enmarca en la política de la nueva propiedad de blindar a los canteranos, como son los casos de Iván Azón o Francés. "Es un orgullo que nos tengan tan en cuenta. Además de compañeros, son amigos. Podemos aportar muchísimo, lo hemos demostrado. Vamos a ser una parte fundamental de lo que a venir este año", aseguró Francho.

Con respecto a su rol individual, el futbolista tiene claro que tiene que crecer tanto dentro como fuera del campo. "Tengo que dar un paso adelante, más aún con la renovación. Llevo ya tres años en el equipo. Tengo que dejar de ser el canterano y ser un referente para mis compañeros más jóvenes", apuntó Francho, que habló también de lo que le ha pedido Carcedo: "Al técnico le gustan los centrocampistas con piernas. Tengo la capacidad y la suerte de dárselo. Escucho todo lo lo que me pide para cada día mejorar, intentar ganarme el puesto y ganar los máximos partidos".

La pretemporada

Con varios días ya de intenso trabajo en la Ciudad Deportiva, Francho quiso hacer balance del trabajo que se está realizando. "Son días de adaptación, no estamos haciendo mucho tema táctico y técnico. Todas las pretemporadas son duras, cuando vienes de verano siempre cuesta un poco más. No está costando pero no creo que Carcedo sea un entrenador cañero (como dijo Alberto Zapater), más bien le gusta la intensidad y creo que es una parte fundamental para que las cosas vayan bien", analizó.

El mediocentro no se mostró preocupado por los pocos movimiento que está haciendo el Real Zaragoza en el mercado veraniego. "El grupo del año pasado es bueno, demostró muchas cosas. Lo que venga seguro que es para ayudar y los que salgan será por decisiones de arriba que no me incumben. No sé qué deparará el mercado pero todo lo que pasé será, o se cree que va a ser, lo mejor para el club", señaló el futbolista, que tuvo unas palabras para los únicas caras nuevas que han aterrizado en la capital aragonesa: "Rebollo y Simeone han venido con mucha ambición y muchas ganas. Creo que pueden aportar muchísimo. Gente con hambre y con piernas jóvenes siempre es bueno".

Por último, Francho no se escondió y dejó patente cuál debe ser la misión de este año del Real Zaragoza. "El objetivo está claro. Todos tenemos la máxima ilusión por devolver al Zaragoza a Primera División", finalizó el canterano.