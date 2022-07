Baselga sale cedido al Calahorra

Marcos Baselga afronta una nueva cesión, la tercera consecutiva para él, en este caso al Calahorra de Primera RFEF tras el acuerdo que han anunciado este jueves ambos clubs. El canterano no entraba en los planes de Juan Carlos Carcedo y el club ya le había comunicado que no viajaría a Boltaña con el primer equipo en la expedición que partirá mañana de la capital aragonesa. Baselga, que ya no se ha entrenado este lunes con el resto del grupo, se marcha cedido al club riojano, que no tendrá una opción de compra en el futuro.

Baselga tiene contrato con el Real Zaragoza hasta 2024, puesto que en 2020 subió al primer equipo con un acuerdo por cuatro temporadas. Sin embargo, solo ha jugado dos partidos oficiales con el primer equipo, ambos en la temporada 19-20, uno en Liga y otro en Copa. El club aragonés le ofreció rescindir esos dos años de contrato que le restan, pero la propuesta fue considerada como demasiado baja por el futbolista, que no la ha aceptado. Así, saldrá a préstamo de nuevo y Juan Carlos Carcedo aligera un poco el grupo de futbolistas disponibles en este trabajo veraniego. El curso pasado Baselga estuvo cedido en Primera RFEF, en el Zamora, con cinco goles en 31 partidos, 21 de ellos de titular, mientras que en el anterior marcó dos dianas en 19 partidos en el Atlético Baleares y en Segunda B. El ariete sabe que no cuenta con posibilidades de quedarse y se le propuso alargar sus vacaciones hasta que encontrara un destino, pero él se presentó el 4 con el resto del equipo para entrenarse mientras llega ese nuevo club en el que continuar su carrera, un gesto muy a tener en cuenta. El club además le ha comunicado que no irá a Boltaña para el stage entre el 15 y el 23 de julio. En el Calahorra coincidirá con otro canterano del Real Zaragoza, Ángel López, que busca en el equipo riojano los minutos que no iba a tener en La Romareda con la intención de regresar en el futuro. También se encontrará ahí con otros exzaragocistas, como el veterano guardameta Miguel o Luis Forcén.