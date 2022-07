El Real Zaragoza ha puesto rumbo este viernes a las 18.00 horas con una nutrida expedición a la concentración de Boltaña, con hasta 29 jugadores, todos los que ha tenido a su disposición Juan Carlos Carcedo en la última semana, menos Javi Ros, ya con el acuerdo para su desvinculación pactado, y Baselga, que se marchó cedido el jueves al Calahorra. El técnico riojano ha decidido llevarse a los jugadores que han arrastrado molestias en los últimos días, como Clemente, que prácticamente no ha entrenado con el grupo desde el comienzo el 5 de julio, Ratón, Cristian Álvarez o Zapater. Además, viajan cuatro jugadores del filial, el meta Guillermo Acín, Puche, Vaquero y Luna.

Novena concentración del Real Zaragoza en Boltaña Carcedo decide llevarse a cuatro arqueros por esas molestias que arrastran Cristian y Ratón en una portería que completan el propio Acín y el recién llegado Rebollo. Viajan también todos los jugadores que están en la rampa de salida o cuyos procesos de futuro en la continuidad se van a dilucidar en este verano. Buyla y Clemente, cuya salida en forma de cesión es segura, están en la lista. No está, como desde el principio del verano, Bikoro, a la espera de un destino en Primera o Segunda RFEF para después negociar la rescisión del contrato que tiene en el club y al que le resta un año. La lista la componen: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Dani Rebollo, Carlos Vigaray, Fran Gámez, Pep Chavarria, Jair Amador, Lluís López, Alejandro Francés, Eugeni Valderrama, Jaume Grau, Radosav Petrovic, Alberto Zapater, Valentín Vada, Sergio Bermejo, Francho Serrano, Juanjo Narváez,Iván Azón, Gaizka Larrazabal, Miguel Puche, Marcos Luna, Alberto Vaquero, Carlos Nieto, Daniel Lasure, Enrique Clemente, Luis Carbonell, Jannick Buyla, Giuliano Simeone, Guillermo Acín. El 20 de julio, los de Juan Carlos Carcedo tendrán su primer partido preparatorio de la pretemporada contra el Deportivo Aragón de Emilio Larraz, a las 19:30 horas. El sábado 23, el equipo se marchará de Boltaña para desplazarse hasta Lleida, donde disputará su segundo amistoso, frente al Lleida, también a las 19:30 horas. Pinilla y Tarragona serán los destinos finales de esta primera parte de la pretemporada. Los blanquillos se medirán al CD Teruel el 27 de julio a las 19:30 horas y al Nástic de Tarragona el 29 de julio a las 20:00 horas. El último encuentro preparatorio antes del estreno de los de Carcedo en LaLiga SmartBank será ante el Girona Fútbol Club en La Vinya, el 7 de agosto a las 19:00 horas. En medio, entre el 31 de julio y el 4 de agosto, hay prevista una concentración en Málaga con al menos dos partidos más, pero el club aún no la ha hecho oficial.