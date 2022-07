Nueve años lleva el Real Zaragoza en Segunda y el comienzo del décimo supone un nuevo reto, con otra propiedad, con la vista puesta en el deseado retorno a Primera. “El objetivo del Zaragoza siempre es ese, el ascenso, sin duda. Este es un bonito año, con otro entrenador, con gente nueva que vendrá a ayudarnos y compañeros que nos conocemos”, asegura Fran Gámez, que vive su segunda temporada en el Zaragoza tras un año de debut donde fue indiscutible en el lateral, con siete asistencias en 37 partidos de Liga, y con ese cambio de propiedad que asegura haber vivido "con tranquilidad".

“Seguro que hay cosas que mejorar. El primer año en el apartado individual fue bueno, también en el número de asistencias y en las estadísticas. Si supero eso haré un año muy bueno. Lógicamente, quiero mejorar en cosas defensivas y ofensivas”, argumenta, con la mente puesta en ir a más en algunas lagunas en defensa y sobre todo en el gol, ya que no logró estrenarse tras hacer varios en pretemporada. “Tuve ocasiones y no entraron, lo hice en pretemporada y ojalá este año no marque ninguna en verano y haga varios tantos después. Tengo capacidad para hacer goles y es un aspecto de mejora obligada”.

"Luna en el apartado físico va sobrado. A Carlos Vigaray lo veo bien, lleva un año parado y ha aguantado bien esta semana de entrenamientos y es cuestión de que coja nivel físico”

Más competencia

Vivió un año de debut sin apenas competencia en el lateral con Ángel, ahora cedido al Calahorra, como opción desde el filial y el cambio de Francés desde el eje. Ahora, la recuperación de Vigaray, la opción de Larra y hasta el canterano Luna suponen más efectivos. “El año pasado también veía competencia, nunca sentí que estaba yo solo. Este año hay más jugadores en ese puesto. Luna en el apartado físico va sobrado, se tiene que aclimatar al ritmo de la categoría, aunque eso se coge rápido. A Carlos lo veo bien, lleva un año parado y ha aguantado bien esta semana de entrenamientos y es cuestión de que coja nivel físico”.

Estos primeros días de máxima exigencia son claves “para que en la temporada estemos bien. Ahora es sobre todo físico, metiendo algunas pinceladas de lo que quiere, su modelo, que seamos un equipo que tiene el balón y al no tenerlo difícil de batir”, argumenta el lateral valenciano, al que Carcedo como lateral le pide “tener el balón e incorporarme, aunque sabiendo que nuestra función es defender”.

"Los dos fichajes que han venido se han integrado bien y nos van a dar cosas. Creo que es una ventaja esa continuidad y no tener que cambiar muchos jugadores. Somos casi los mismos, nos conocemos y eso tiene más cosas positivas que negativas”

Con solo dos fichajes, el meta Rebollo y Giuliano Simeone, y otro en ciernes, con Mollejo, Gámez no entra en si el equipo necesita más refuerzos, que seguro va a tener, “ya que eso es algo que deben decidir el entrenador y del director deportivo. Los dos que han venido se han integrado bien y nos van a dar cosas. Creo que es una ventaja esa continuidad y no tener que cambiar muchos jugadores. Somos casi los mismos, nos conocemos y eso tiene más cosas positivas que negativas”, añade.

“El año pasado tuvimos la ilusión de estar arriba pero llegaba un partido clave y no lo lográbamos engancharnos arriba. Ahora, queremos empezar desde cero para estar arriba desde el primer momento, en la zona alta, y no bajarnos de ahí”, sentencia Gámez, remarcando esa idea de subir como única meta y con el apoyo de una afición que también en Boltaña se deja notar, con más de un centenar de espectadores viendo la sesión matinal pese al intenso calor. “No esperaba tanta gente. He preguntado si iba a ser así todos los días así y me han dicho que sí. Que la afición pueda venirnos a ver nos gusta y nos da mucho ánimo"