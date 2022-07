El nuevo Larra

Es el mismo, en nombre y en apellidos, pero Gaizka Larrazabal no tarda ni unos minutos en reconocer en privado que "es un nuevo jugador", con respecto al que llegó al Real Zaragoza en el verano de 2020 tras desvincularse del Athletic Club firmando un contrato por tres temporadas. La cesión al Amorebieta en la campaña pasada ha devuelto a un jugador con más confianza y seguridad en sus posibilidades, y sobre todo, más preparado para jugar en el Real Zaragoza que cuando hace dos años salió por primera vez del regazo familiar y del Athletic. Ahora, esa temporada en el 'Amore', pese al descenso final, ha traído a un extremo más completo, con más capacidad defensiva, que ha descubierto en la posición de carrilero más miras que las que tenía como extremo y que puntualmente también puede jugar de lateral.

En estos momentos, Carcedo cuenta plenamente con Larra. Así se lo ha transmitido el técnico al jugador y también lo saben sus representantes. Larra tiene un sitio en el Zaragoza y él está focalizado en quedarse, sin despistarse con rumores ni posibilidades de salida. La idea de hecho es cumplir el año de contrato que le resta y a su entorno incluso se le ha deslizado desde el club la posibilidad de hablar de una renovación si el devenir de la temporada confirma la apuesta de Carcedo en el jugador, ya que si no renueva se marcharía con la carta de libertad en junio de 2023.

Lógicamente, su elevado salario, que ronda los 350.000 euros, y las ajustadas posibilidades económicas del club siempre introducen una sombra de duda, pero la idea a día de hoy con Larra es que se quede y sea un jugador importante en la banda derecha, donde el Zaragoza puede contar también con Bermejo y Mollejo, más polivalentes y con capacidad para jugar por dentro, mientras que Larra es el extremo más específico y el jugador que mejor se adapta a un esquema de tres centrales con carrileros. No es el dibujo base de Carcedo, pero sí que al técnico le gusta tener alternativas y el jugador vasco es una herramienta muy útil.

Lo quiso en el Ibiza

"Larra en la pasada temporada ha estado impresionante, ha jugado mucho y bien. Es un jugador que en una línea de cinco y en la banda ha sido de lo mejor del Amorebieta. Estudiaremos cada caso las sensaciones que nos transmitan en este verano", aseguraba Carcedo en una entrevista a este diario en junio. Al entrenador zaragocista le gustan las condiciones del futbolista y Larra, sin ir más lejos, fue una de las opciones que manejó el Ibiza para reforzarse en el verano pasado, pero al final Larra se decidió por otro recién descendido, el Amorebieta.

El futbolista ha participado en el descendido Amorebieta en 38 partidos (3.050 minutos), con 36 jornadas en el once, tres goles y cinco asistencias, jugando en muchas ocasiones de carrilero. Larra arribó en el verano de 2020 al Zaragoza tras rescindir con el Athletic y su nivel desde el principio estuvo lejos de lo esperado. Fue un curso claramente de más a menos. Tras una cesión fallida en el último momento en enero de 2020, Lalo Arantegui volvió a insistir en él en verano. Llegó sobre la bocina del mercado de fichajes, el último día de septiembre ya que esa temporada 20-21 empezó más tarde, y comenzó siendo fijo para Baraja, sin confianza en su juego y aportando poco en ataque, nervioso y precipitado, sin mostrar apenas y por ejemplo una de sus mejores cualidades, el disparo desde fuera del área salvo en algún partido aislado como ante el Sabadell. Perdió el sitio con Iván Martínez y definitivamente con JIM, que solo le dio un partido de titular en Liga, en Oviedo. Jugó 18 citas ligueras y dos de Copa, con 646 minutos y un cartel que invitaba a una salida en verano que era obligada. Acabó saliendo cedido, puesto que el club vasco ya no pagaba parte de su salario, y no gozaba de la confianza de JIM.

El futbolista llegó al Athletic en el 2017 para su filial tras pasar por el Danok Bat y el Zamudio, en las dos campañas en el Bilbao Athletic (17-19) explotó como futbolista, llegando a hacer hasta nueve dianas en la segunda de ellas. La temporada 19-20, y con contrato en el primer equipo, sin embargo solo disputó 326 minutos, con 10 partidos de Liga y uno de Copa y su contrato con el Athletic es hasta el 2021. Era hace unos años una de las perlas de Lezama e hijo del exjugador rojiblanco Aitor Larrazabal. Ahora, busca recuperar terreno perdido y se siente un nuevo jugador.