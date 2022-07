La primera sesión de entrenamiento en Boltaña ha tenido una abundante presencia en la enfermería, con 6 jugadores, dentro del nutrido grupo de futbolistas desplazados, hasta 29. Vigaray, con un golpe, Clemente, con molestias en el aductor,. Zapater, en la espalda, y Ratón y Cristian, con leves molestias, lo mismo que Francés, se han ejercitado al margen por precaución, aunque algunos de ellos ya llevan en los últimos días sin trabajar con el grupo, sobre todo Clemente, que apenas lo ha podido hacer desde que arrancó la pretemporada por esa lesión en la zona del aductor.

El cuerpo técnico que comanda Carcedo está optando por no arriesgar con los jugadores que tienen leves molestias y por ejemplo Francés se ha retirado a la mitad de la sesión del trabajo con sus compañeros para ejercitarse al margen con los recuperadores. En el caso de Vigaray, tras un año sin jugar por su lesión en la rodilla derecha se trata de un golpe en la otra rodilla y de las típicas molestias tras tanto tiempo parado, aunque la articulación está soportando bien el trabajo, también las sesiones dobles, no se hincha y no tiene líquido. El madrileño transmite buenas sensaciones, pero la prueba definitiva la empezaran a marcar los amistosos, el examen de la competencia cuando llegue el inicio de la temporada. Vigaray está con el deseo de volver a jugar y de momento los pasos son positivos, aunque quede la prueba definitiva, la de los partidos.

El Zaragoza ha hecho por la mañana una sesión de hora y media, con estiramientos y rondos en el primer tramo y trabajo táctico en jugadas de estrategia y en llegadas y centro, este último dividido en dos grupos, uno a las órdenes de Carcedo y otro con su segundo, Sebas Corona, en una sesión marcada por el fuerte calor.