El entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, ha querido mandar a través de las redes sociales un mensaje de tranquilidad al zaragocismo tras ser sometido a un cateterismo para determinar con exactitud el problema cardiaco que padece tras la indisposición que sufrió el sábado y que le llevó por la noche a ser ingresado en el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

"Gracias por las muestras de cariño y afecto recibidas. Ayer me encontré indispuesto y los doctores decidieron que, por precaución, se me realizaran pruebas médicas en Zaragoza. Me encuentro muy bien y con muchas ganas de reincorporarme al grupo cuanto antes. ¡Aúpa Zaragoza!", asegura el técnico en Twitter.

El Real Zaragoza mantiene que el entrenador se encuentra en buen estado y que en pocos días abandonará el hospital, aunque hay que hacerle más pruebas para dejar claro el problema que sufre. El entrenador riojano va a permanecer unos días más como mínimo en observación para completar todas las pruebas y clubs como el Sevilla, donde estuvo como segundo de Emery, Las Palmas, primer rival liguero, o el Tenerife le han mandado mensajes de ánimo.