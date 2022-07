Manu Molina se decide por el Real Zaragoza

El paso de los días ha convertido a Manu Molina en el jugador para reforzar la medular zaragocista para darle más capacidad de fútbol y con el balón, ya que su nombre ha estado sobre la mesa desde la llegada de Juan Carlos Carcedo al Real Zaragoza, puesto que el onubense era un jugador de absoluta confianza para el técnico riojano en el Ibiza, algo desvelado por este diario el pasado 22 de junio. El Zaragoza ha intentado la cesión del futbolista colombiano Daniel Ruiz de Millonarios de Bogotá, aprovechando las sinergias del grupo inversor, pero la operación, de gran dificultad, se ha terminado por dejar a un lado, lo que ha dado vía libre a Manu Molina, que pese a contar con otras ofertas sobre la mesa siempre ha esperado al Zaragoza, porque su deseo era volver a jugar a las órdenes de Carcedo y ha dado el sí al club aragonés.

Molina ha tenido ofertas del Oviedo, el Huesca, el Andorra y el Leganés, además de posibilidades en el extranjero, tras acabar contrato en el Ibiza y no renovar su vínculo. El jugador ha mantenido un contacto constante con Juan Carlos Carcedo y su representante, Raffaele Pandalone, sabía también desde hace semanas del interés del Zaragoza, si bien no era tan optimista en que la operación se llevara a cabo. Al final, el deseo del jugador ha podido más para aceptar una oferta económica que no es de las mejores que tenía sobre la mesa y que no llegó hasta hace unos días, lo que aceleró su fichaje, que ahora está muy cercano.

Si todo transcurre con normalidad, el jugador podría estar a las órdenes del técnico zaragocista, ahora ingresado en observación en el Hospital Clínico Universitario, en los próximos días. «Lo veo muy preparado. En Segunda no ha dirigido muchos partidos, pero se le ve la madurez y el Ibiza era un equipo fiable, con identidad y personalidad. Le va a ir muy bien, seguro», señaló a este diario tras el fichaje del entrenador riojano. Molina también destacaba las cualidades tácticas de Carcedo, cuyo sistema de referencia es el 4-2-3-1, y que en el Ibiza fue capaz de crear un equipo consistente atrás que encajó muy pocos goles. «Le gusta tener el balón, buscar los espacios, salir jugando, aprovechar las bandas y encajar pocos goles teniendo una apuesta muy valiente. Y la estrategia la trabaja muchísimo y le saca provecho. Un día o dos por semana los dedica al balón parado», añadía Molina.

Manu Molina se formó en la cantera del Recreativo de Huelva, pero en edad cadete fue fichado por el Espanyol. Ahí su progresión fue magnífica y, en 2010, no solo hizo la pretemporada con el primer equipo sino que Mauricio Pochettino le hizo debutar en Primera División. Jugó siete partidos en la máxima categoría y el siguiente verano llegó a Aragón, a las filas del Huesca, como cedido. En Segunda acabó haciéndose un hueco y disputando 23 partidos de Liga. Sin embargo, tuvo que volver a dar un paso atrás y jugar en Segunda B con el filial del Valencia los dos siguientes cursos, hasta que regresó al Recreativo de Huelva para jugar en Segunda y, de nuevo, en Segunda B tras el descenso del decano. Molina pasó después incluso por la Tercera División en las filas del filial del Deportivo. Lleida, Salamanca y Balompédica Linense fueron sus siguientes clubs en Segunda B hasta recalar en el Ibiza en 2020, junto a Carcedo, para ascender al equipo a Segunda y hacerse un fijo esta temporada.

La vía de Daniel Ruiz

La llegada de Manu Molina descarta en la práctica la firme opción que representaba el mediapunta de Millonarios Daniel Ruiz, una operación que el club ha trabajado en silencio desde mediados de mayo, contando con la complicidad de Gustavo Serpa, consejero zaragocista con el nuevo grupo inversor y máximo accionista como miembro de el Grupo Amber Capital del club de Bogotá. El Zaragoza, aprovechando las sinergias, aspiraba a una cesión articulada con una opción de compra en caso de ascenso, pero el jugador no ve claro jugar en Segunda, aunque sea en Europa, y además Millonarios ya tiene ofertas económicas en firme por él, como la de Botafogo brasileño, que ha puesto sobre la mesa 4 millones de dólares y que según algunas fuentes ya tendría un acuerdo con el futbolista.

Sin embargo, lo más probable es que Ruiz, mediapunta de 20 años que puede entrar también desde la banda, pero ante todo un centrocampista de talento y último pase, se quede en el conjunto colombiano y su salto a Europa o a Brasil se retrase. Millonarios es segundo en el Clausura, con 5 puntos y la pasada madrugada derrotó a Atlético Nacional con un gol del talentoso futbolista que a finales de julio cumplirá 21 años.