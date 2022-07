Víctor Mollejo, la tercera incorporación para la próxima temporada, ya luces los colores del Real Zaragoza. El futbolista de 21 años fue presentado en la Ciudad Deportiva, en un acto en el que estuvo escoltado por Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla. El extremo reconoció que, cuando surgió la oportunidad, la idea de recalar en el club aragonés le resultó atractiva. "El Zaragoza siempre es un grande pese a que en las últimas temporadas se haya quedado a las puertas de pelear el ascenso o incluso a las puertas del playoff. Siempre es un equipo apetecible", dijo el jugador, que explicó los entresijos de su llegada a Zaragoza: "Cuando me llamó el club, necesitaba un tiempo para desconectar porque acabé la temporada muy tarde y de una forma difícil. Pero ya la semana pasada, cuando regresé, tenía ganas de recalar aquí y ojalá este año podamos hacer cosas grandes cosas y sea un año ilusionante.

Mollejo, que portará el número 28 y tendrá ficha del filial, tiene claro que el equipo aragonés es el lugar ideal para seguir creciendo. "En el Zaragoza, busco un club que me dé confianza para poder demostrar mi mejor versión. Tengo experiencia y buenos años en Segunda, pero creo que lo mejor está por venir. Todavía estoy por explotar y creo que este club es el sitio perfecto para hacerlo", afirmo el manchego, que reconoció tener muchas ganas de jugar delante de La Romareda: "Me identifico mucho con su afición y la forma de vivir el fútbol que tiene esta ciudad. Es muy apasionada y lo da todo por el equipo. He vivido ambientes aquí de Champions. Cuando vienes de visitante lo sufres y ahora quiero disfrutarlo como local". Me identifico mucho con su afición y la forma de vivir el fútbol que tiene esta ciudad".

Al ser preguntado por qué es lo que puede aportar al Real Zaragoza, el jugador perteneciente al Atlético de Madrid prometió "energía", "ganas de comerse el mundo" e "ilusión" por vivir un año bonito. "Además, y a pesar de mi juventud, aportaré también mi experiencia ya que creo que es un equipo con chicos jóvenes", afirmó Mollejo, que llega cedido un año. Dos de esos jóvenes serán Azón y Simeone, sus compañeros en el frente de ataque. "Son chicos que vienen demostrando cosas desde abajo y haciendo buenas temporadas. Todos tenemos mucha hambre. Todos los compañeros que jueguen en las posiciones de arriba van a aportar cosas diferentes", analizó.

Con el que también reconoció haber hablado el nuevo jugador del Real Zaragoza es con Juan Carlos Carcedo. "Hablé hace unas semanas con él y me demostró su ilusión por que viniese. Yo también le demostré que estaba muy ilusionado por venir. Creo que es un entrenador que maneja muy bien a los chicos jóvenes y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él y mejorar juntos", valoró el futbolista, que tenía previsto subir a Boltaña está misma tarde pero que finalmente no lo hará al haberse suspendido la concentración.

Por último, Mollejo, acostumbrado a pelear por la zona noble de la clasificación en sus últimas campañas en Mallorca y Tenerife, dio las que para él son las claves para tratar de pelear por el ascenso. "Lo principal es tener humildad y saber lo que somos y a lo que jugamos. Hay que tener ilusión, tener hambre, cuidar los detalles y al final ser un equipo. Mi información es que hay un gran grupo, a partir de ahí se puede aspirar a cosas grandes. Ojalá que pueda ser un año bonito", finalizó el extremo.