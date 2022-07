'Viti', el espíritu del guerrero

Dos temporadas tuvo a sus órdenes Óscar Fernández a Víctor Mollejo en el Atlético de Madrid B, en la 17-18 y en la 18-19, aunque en la primera de ellas el extremo toledano estaba a caballo entre un juvenil que hizo historia en la casa colchonera con el triplete. Para el entrenador valenciano, el nuevo jugador zaragocista es, ante todo y sobre todo, “muy competitivo, muy ganador, y genera ese entusiasmo en los que tiene alrededor, todo ese espíritu es capaz de aunar el grupo, de cohesionarlo para que la gente tire hacia delante. Por eso es un líder por saber gestionar esa ilusión en el grupo”.

Es decir, Mollejo, o Viti, como se le llamaba entonces en el vestuario colchonero, es exactamente lo que se ve en el campo, un luchador que “tiene muy claro que el esfuerzo no se negocia”. Con Fernández, ahora entrenador del Almería B, Mollejo “era un segundo delantero con llegada y con nosotros jugaba así, generando mucho trabajo a los defensas y a nivel futbolístico ayudaba mucho al equipo, interpretaba muy bien las segundas jugadas, el aparecer en zonas de remate”.

Sin embargo, la evolución futbolística le fue acercando a la cal, nunca como extremo puro, porque "tiende a meterse hacia dentro y por ejemplo esa diagonal cuando llega el balón desde el lado contrario la ve muy bien”, explica el preparador valenciano, que en aquel filial también tuvo a sus órdenes a Borja Garcés, Camello, dos jugadores que también han estado en la órbita zaragocista (el segundo aún lo está como un sueño y Garcés apunta al Tenerife), Toni Moya, ahora en el Alavés, o Rodrigo Riquelme, que estaba a caballo con el juvenil y que ahora ha sido un sueño imposible para el Zaragoza.

"En cualquiera de los tres puestos de mediapunta puede jugar, es muy disciplinado tácticamente y sobre todo entiende el juego, a la hora de saltar a la presión, de cerrar pasillos interiores, de buscar el desmarque…”, añade Fernández, convencido en que el Zaragoza acierta en su apuesta con el futbolista y dejando claro que ese carácter fuerte que tiene el jugador nunca va en perjuicio del equipo: “Tiene un corazón enorme, es un tío de 10, él por competir no va a hacer daño al rival, no va a ser mal tipo en el vestuario ni en el campo… Eso seguro. Él tiene ese gen competitivo de decir yo defiendo a este equipo y quiero ganar con él, pero no todo vale para lograrlo. La exigencia de vencer la lleva al máximo”.

Con ese ímpetu, una buena capacidad técnica y sobre todo muchas condiciones en el remate y a la hora de aparecer por sorpresa, Mollejo, autor de 11 goles en Segunda, dos de ellos al Zaragoza, uno con el Deportivo, al que se fue en la 19-20 todavía en su último año de juvenil, y otro el curso pasado con el Tenerife, aspira a que La Romareda sea la estación definitiva para su salto posterior a la élite, donde en el Atlético no ha tenido oportunidades y tampoco las tuvo en el Getafe, donde estuvo cedido. “El fútbol es tan complejo y depende de tantas cosas que decir que no le llega para Primera no me parece justo. Es un jugador muy preparado que creo que va a llegar y va a demostrar que puede jugar mucho y bien en la élite, pero ese momento aún no le ha llegado. Tiene 21 años solo y siempre se le ha exigido lo máximo”, concluye.