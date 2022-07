Jannick Buyla, con la firme idea de quedarse en una medular muy poblada

La de Jannick Buyla es una de las salidas más claras en este verano y así se le ha comunicado desde el Real Zaragoza, pero ahora la apuesta del centrocampista ecuatoguineano, con contrato hasta 2024, pasa por quedarse y tratar de convencer a Juan Carlos Carcedo. Conoce bien el técnico al jugador de la eliminatoria de ascenso del Ibiza ante el UCAM y está satisfecho de su nivel en este inicio de pretemporada. Sin embargo, la superpoblación en la medular, donde ahora mismo hay nueve jugadores, obliga a salidas y las de Buyla y Bikoro, todavía de vacaciones, son seguras.

Sin embargo, el futbolista criado en la cantera zaragocista desea quedarse y tiene un salario que está en el mínimo de la categoría. Cuenta con la vía del Real Murcia, la más clara sobre la mesa, pero de momento desea apurar sus opciones y ya se subió al autobús con destino a Boltaña cuando parecía que no lo iba a hacer. Su adiós sería en forma de cesión, la tercera seguida tras estar en el UCAM y en el Nástic, aunque no se puede descartar la rescisión de su contrato.

Bikoro, a la espera

Mientras, Bikoro tiene el interés de varios equipos, entre ellos el Hércules, donde ha estado cedido, para Segunda RFEF, aunque también tiene posibilidades en Primera RFEF y en el extranjero, pero hasta que no tenga una oferta en firme y de su agrado no negociará la rescisión. Sin ellos dos, el centro del campo tiene todavía a Francho, Zapater, Manu Molina, Grau, Petrovic, Eugeni y Vada. Es decir, siete futbolistas. Vada quiere conocer su rol en el equipo sobre el terreno y no se puede descartar una salida a final de verano, aunque ya ha rechazado irse a Arabia Saudí o al Legia de Varsovia. También podría salir Petrovic, uno de los salarios más altos de la plantilla, aunque lo cierto es que su nivel está convenciendo a Carcedo.