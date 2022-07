Manu Molina, el pronóstico de un acierto

No es el exjugador del Real Zaragoza Paco Jémez de regalar los oídos si no es estrictamente necesario y con Manu Molina lo hace sin dudar ni un instante. “Su fichaje me parece un gran acierto. Es difícil de entender que haya quedado libre y que no tuviera aún equipo”, dice su entrenador en el Ibiza en la temporada pasada, cuando tomó el relevo de Carcedo, que ahora lo ha traído al Zaragoza. Con los dos jugó mucho el último curso en Segunda, hasta 38 encuentros de Liga y casi 3.000 minutos, como también lo hizo en el Salamanca UDS (18-19) y en la Balompédica Linense (19-20), con Antonio Calderón en ambos casos. “Creo que está en el mejor momento de su carrera. Para mí el Zaragoza acierta de pleno”, dice el entrenador gaditano, que la pasada temporada y hasta febrero dirigió al conjunto charro.

Manu Molina ya es jugador del Real Zaragoza Va camino Manu Molina de los 31 años y su carrera no se consolidó tan rápido como hacía presagiar su inicio, cuando Pochettino le dio la alternativa en Primera con el Espanyol en la 10-11, cuando el medio aún no tenía 19. Huesca, en Segunda, Mestalla, Recre, para pisar otra vez la categoría de plata, Lleida y Salamanca, donde se encuentra con Antonio Calderón desde la octava jornada. Con él jugó 26 de los 31 partidos que estuvo el técnico en ese curso en el equipo charro. “Es un futbolista de mucho temple, con calidad en el pase corto y medio, y que también te da último pase, es muy trabajador y ha mejorado mucho en los últimos años. En el juego colectivo siempre colaboraba, pero ahora se adecúa más a las exigencias del guion, a lo que le pide la categoría, porque la Segunda es muy distinta a la Segunda B o a ahora a la Primera RFEF”, explica Calderón. “Para mí es un 8, te ayuda desde atrás en la salida de balón y te da último pase además de piernas para ir a los dos sitios, es muy completo”. “Tiene una colocación más cuidada que hace unos años, más orden, ahí ha estado la clave de su mejora y que le ha hecho demostrar todo su nivel en Segunda” ¿En qué ha mejorado para consolidarse en Segunda con el Ibiza de Carcedo y llegar al Zaragoza? El técnico lo tiene claro. “Tiene una colocación más cuidada que hace unos años, más orden, ahí ha estado la clave de su mejora y que le ha hecho demostrar todo su nivel en Segunda”, incide Calderón, que en la 'Balona' en las 11 citas que estuvo antes de que la pandemia suspendiera la competición le dio la camiseta titular en todas y que conserva con el jugador una buena relación desde entonces, porque “además de todo es un gran profesional y un muy buen chico, de los que intentan ayudar al grupo y generan buen ambiente”. También pone el énfasis Paco Jémez, su último entrenador hasta que ahora se ponga de nuevo a las órdenes de Carcedo, en el aspecto humano, ya que “no se pierde un entrenamiento, es muy profesional y muy buen tipo. Lo tiene todo para un entrenador”, dice el exjugador zaragocista, que añade que “tanto con Carcedo como conmigo jugó mucho y eso ya es muy clarificador”. "Para una apuesta por un juego combinativo, es de lo mejor de la categoría. Los equipos que quieren ser protagonistas, que buscan sacar el balón desde atrás necesitan centrocampistas como él” Con Paco Jémez jugó en 17 jornadas de 19 posibles (ya que en dos estaba sancionado) y en 15 de ellas de titular. “Es difícil encontrar jugadores de ese estilo, con esa valentía para pedir el balón para mostrarse. Los equipos que quieren ser protagonistas, que buscan sacar el balón desde atrás necesitan centrocampistas como él”, destaca Paco, ahora sin equipo tras no seguir en el Ibiza. “Tiene buen pase, una visión de juego muy completa, no se arruga ni se esconde. Es muy asociativo, con mucha movilidad y despliegue. De hecho era el jugador que más kilómetros recorría en el Ibiza y diría que también en Segunda. Para un juego combinativo es de lo mejor de la categoría”, remata.