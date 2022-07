Punto y final a un accidentado 'stage' en Boltaña para el Real Zaragoza

Con una foto a la que no llegaron algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico ni tampoco varios de los empleados del hotel Monasterio de Boltaña que querían salir en ella ha puesto punto y final el Real Zaragoza, poco antes de las cinco de la tarde, a su accidentado 'stage' en el Sobrarbe. Es una buena representación de lo vivido estos días de improvisación y cambios. Fue un regreso a la capital aragonesa que se decidió el lunes para que Juan Carlos Carcedo, al que está previsto darle el alta hospitalaria en breve, aunque fuentes del club aseguran que no será este martes, y ratifican que se encuentra en buen estado de salud, pueda estar cerca del equipo y seguir sus evoluciones en el día a día ya que los médicos le han recomendado tras el problema cardiaco que motivó su ingreso, aunque en el club solo se habla de indisposición, que permanezca en Zaragoza.

La intención de Carcedo es la de seguir los entrenamientos y estar sobre el césped en cuanto los médicos le den permiso para ello, aunque siempre con el cuidado que exige la situación que ha vivido y que le va a hacer estar como mínimo tres días ingresado. Eso se empezará a vislumbrar a partir de este miércoles, con una sesión matinal en la Ciudad Deportiva, en la que no estará si no ha tenido el alta, y por la tarde en el entrenamiento con partido ante el Deportivo Aragón, un partidillo a las 19.30 horas que no estará abierto para el público. El trabajo matinal en Zaragoza marcará también el estreno de Mollejo y Manu Molina, los dos últimos fichajes, que no han subido ya a Boltaña tras suspenderse la concentración.

Con Corona y con calor

El Zaragoza llegó a la localidad del Sobrarbe el viernes con la idea de permanecer ocho días, hasta el 23. El sábado fue el primer y único entrenamiento con Carcedo y ya con un fuerte calor que también ha supuesto un punto a favor de la decisión de acortar este 'stage', ya que el Zaragoza estaba trabajando en Boltaña prácticamente a las mismas temperaturas que lo hubiera hecho en la capital aragonesa.

El sábado por la tarde llegó el susto con el entrenador, su ingreso en el hospital Clínico Universitario, previo paso por el centro médico de Aínsa y el hospital de Barbastro, y desde entones el Zaragoza se esforzó por mantener una normalidad que era imposible tras ese giro de mala fortuna. El domingo el cuerpo técnico mantuvo la jornada de descanso con una ruta en bici y entre el lunes y este martes la plantilla ha llevado a cabo tres sesiones, con Carcedo en permanente contacto con sus ayudantes y con los jugadores, además de visionando imágenes, pero con Sebas Corona, su segundo, como encargado de tomar el mando sobre el césped.

Desde la plantilla la decisión de volver a Zaragoza, más allá de la improvisación que se ha vivido estos días, algo que puede resultar fácil de entender, se ha acogido como una buena noticia, sin poner demasiadas objeciones a una determinación que sí cogió a algunos por sorpresa cuando se tomó el pasado lunes.

Al final, el Zaragoza ha estado en Boltaña la mitad de los días previstos y ha hecho solo cuatro sesiones sobre el césped de Villaboya, además de otra en el gimnasio del hotel. El plan para los amistosos se mantiene, empezando por la prueba ante el filial y el partido ante el Lleida del sábado (19.30 horas) en la capital ilerdense.

La mala suerte

El Zaragoza, que ha hecho nueve concentraciones con la actual en Boltaña desde 2005, cuando se inauguró el hotel donde se ha alojado en todas las ocasiones, no ha tenido suerte con las dos últimas veces que ha decidido preparar aquí la temporada. En septiembre de 2020 tuvo que aplazar una minipretemporada en Boltaña, del 4 al 6, por el covid que sufrió el entonces técnico, Rubén Baraja, antes de coger el equipo (aquella temporada empezó más tarde) y que le llevó a perderse los primeros días de preparación y a anular ese 'stage'. Ahora, se ha visto recortada la presencia a la mitad de los días, con el Zaragoza ya quemando otra etapa de su preparación que ha sufrido ya alteraciones claras de estaba prevista.