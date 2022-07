Rebollo: "Deseamos que el míster esté pronto con nosotros"

Dani Rebollo, guardameta recién llegado tras no renovar en el Betis, ha sido el primer jugador en hablar en la concentración del Real Zaragoza tras lo sucedido con Carcedo y el susto de su problema cardiaco el pasado sábado. “El equipo en todo momento ha estado al tanto de la situación del entrenador y él, encontrándose bien, ha estado cerca del grupo, viendo los entrenamientos por videollamada y en el hotel haciendo charlas con nosotros. Desde aquí deseamos que esté bien y que pronto esté con nosotros”, asegura el portero de Lepe, fichado para aumentar la competencia bajo palos, con un Cristian casi intocable en los últimos años y un Ratón que desea salir pero al que se le ha cerrado la puerta para ello y que, salvo giro, se queda.

“Me centro en el día a día, hay dos compañeros que ahora no están entrenando (Ratón y Cristian, ambos con molestias) y pronto lo estarán, pero tengo que trabajar duro. La competencia siempre es muy buena para crecer y para que el portero que el míster decida pueda ayudar más al equipo”, dice el arquero nacido en Lepe, que llega para estar en el Zaragoza pero con su edad, a sus 22 años, podría ocupar llegado el caso la portería del filial. Sí parece más que probable que lleve dorsal del Aragón, pero mucho menos que juegue con el B, algo que por sus palabras queda casi descartado.

"A lo mejor por edad, sí puedo jugar en el filial, pero me centro en estar en el primer equipo y estar con los compañeros. Mi futuro y las ideas las tengo claras"

“A lo mejor por edad sí lo puedo hacer, pero me centro en estar en el primer equipo y con los compañeros. Mi futuro y las ideas las tengo claras de dónde quiero ir”, asegura Rebollo, que llegó al Zaragoza al desestimar el club el fichaje ya anunciado de Gaizka Campos, es decir casi de rebote. “En la vida también hay que tener un poco de suerte, estoy muy agradecido al Zaragoza por la oportunidad y por falta de trabajo no va a ser”, añade.

En el Betis, jugando con su filial, fue convocado por Manuel Pellegrini en más de una treintena de ocasiones, sobre todo para partidos de Europa League y ahora llega a una portería con dos arqueros más y en un equipo que está en Segunda, pero “no estoy dando un paso atrás, tenía las ideas muy claras, necesitaba salir de mi zona de confort y creo que he venido al mejor club que podía para seguir creciendo”, argumenta, para definirse como un guardameta que intenta “dar mucha seguridad y regularidad. Soy un portero ágil y bueno con la pelota en los pies”

"Soy un portero ágil y bueno con la pelota en los pies. Desde pequeño siempre me ha gustado jugar al fútbol sala y eso me ha hecho jugar bien con las dos piernas"

Esto último es lo que más destacan los que lo conocen o lo han dirigido, su buen manejo del esférico con las dos piernas y tiene una explicación. “Desde pequeño siempre me ha gustado jugar al fútbol sala y eso me ha hecho jugar bien con las dos piernas. Siempre quise ser portero, pero al estar con mis amigos intento evadirme del fútbol grande y me gusta disfrutar del fútbol sala”, explica.

Goleador de cabeza

Con esa capacidad y una buena agilidad bajo palos, Rebollo es un portero con margen de mejora y que como Cristian Álvarez también tiene un gol en su haber. El argentino lo hizo en Lugo en la 20-21 y, en la misma campaña, solo un par de meses antes, el onubense dio un paso de gigante para el ascenso del filial bético a Primera RFEF con un tanto al comenzar el descuento que suponía el empate en Córdoba para lograr minutos después un compañero, Mizzian, el de la victoria. “Necesitábamos ganar, íbamos perdiendo, hablé con mi compañero y le dije que la pusiera que tenía esa fe. Por suerte entró y pudimos ganar y ascender de categoría”, recuerda el meta.

“La idea del míster va quedando muy clara, ser protagonistas con la pelota, además de un equipo intenso, que presione, que esté muy junto y sea difícil de batir”

En el presente, el arquero ve un Zaragoza en construcción en el que “la idea del míster va quedando muy clara, ser protagonistas con la pelota, además de un equipo intenso, que presione, que esté muy junto y sea difícil de batir”, vaticina, con la mirada puesta en dar una alegría a la afición con un deseado retorno a Primera. “Se está haciendo un buen grupo, una buena familia, y para mí esta de las mejores aficiones que hay en España y también fuera. Este es un club histórico que por circunstancias está donde está, pero su afición es de 10, que esperemos que os lleven en volandas y nos ayuden en todos”, concluye.